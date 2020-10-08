Медведева обратилась к фанатам после того, как снялась с Кубка России Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Медведева не выступит на втором этапе Кубка России, который пройдет с 10 по 13 октября в Москве. Всему виной травма спины, обострившаяся в самый неподходящий момент.

- Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием, - написала Медведева в своем Instagram.

Фигуристка обратилась к своим болельщикам и попросила их с пониманием отнестись к этой ситуации.

- Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку !Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре, - заключила она.

Напомним, в сентябре Евгения Медведева неожиданно для всех вернулась в группу Этери Тутберидзе, у которой тренировалась с 2007 по 2018 год. Их отношения пошатнулись после Олимпиады-2018, которую выиграла Алина Загитова. После этого Медведева улетела в Канаду к новому наставнику - Брайану Орсеру. Правда, с ним заметных успехов не добилась. И вот сейчас дуэт Тутберидзе - Медведева вновь воссоединился.