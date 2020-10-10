Одна длиннее другой: Ноги жительницы Техаса по пали в Книгу рекордов Гиннеса

В детстве рекордсменка ужасно стеснялась и своего роста, и своих ног Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маки Каррин, 17-летняя девушка из американского штата Техас стала обладательницей самых длинных ног среди подростков.

При росте в 182 см длина ее правой ноги составляет 158 см, а левая - еще на один сантиметр длиннее. Данные зафиксированы и занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Сейчас Маки гордится своими физическими особенностями, но в детстве она ужасно стеснялась и своего роста, и своих ног. Одноклассники часто дразнили ее и обзывали дылдой.

- Я была выше всех в классе, поэтому надо мной часто смеялись, - рассказывает девушка. – И только в старших классах я перестала обращать внимание на издевательства, и мне было абсолютно все равно, что думают обо мне люди.

Длинные ноги помогают Маки выигрывать соревнования по волейболу, но с ними неудобно ездить на автомобиле и в метро. Еще ей сложно подобрать брюки и спортивные штаны, все, что продается в магазине ей коротко.

Но такие мелочи жизни рекордсменку сейчас не расстраивают. Она надеется, что ее пример поможет другим высоким девочкам чувствовать себя уверенно.

- Высокий рост – это, несомненно, большое преимущество, - говорит Маки. – Его стоит принять как должное, а не пытаться прятать его, все время сутулясь.

Сейчас девушка готовится к поступлению в колледж. Еще она подрабатывает моделью и снимает видео для соцсетей, где у нее порядка 1,5 млн. подписчиков. Он демонстрирует свой рост, ноги и рассказывает о том, каково прекрасно быть длинноногой шатенкой.