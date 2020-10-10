Что происходит в Нагорном Карабахе, новости на 10 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана после объявления перемирия

Артиллерийскому обстрелу за последние сутки подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Фото: REUTERS

Пока в Москве шли переговоры, военные Армении и Азербайджана не переставали вести огонь. У многих экспертов создалось впечатление, что они предприняли отчаянную попытку закрепиться на определенных высотах. Остановиться вовремя не смогли и теперь обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей, к которым пришли их дипломаты. Прекращение огня в гуманитарных целях было оговорено главами МИД Армении и Азербайджана с 12:00 по местному времени 10 октября.

"ЧЕРНЫЙ ЛИСТ" ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с утра дал интервью на английском языке британскому телевизионному каналу Sky News. В нем он еще раз заявил, что Нагорный Карабах — это Азербайджан, и что его территория будет взята его армией под контроль.

"Если журналисты хотят посещать Нагорный Карабах, они должны проинформировать Министерство иностранных дел об этом. Что такие-то издания и лица хотят посетить. Если журналисты этого не делают, они будут вноситься в "черный лист", - заявил Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с утра дал интервью на английском языке британскому телевизионному каналу Sky News. Фото: REUTERS

Напомним, что раненые на территории Нагорного Карабаха французские и российские журналисты получали аккредитацию в МИД Армении.

Сайт Азербайджанской армии сообщает, что в ночь с 9 на 10 октября в Нагорном Карабахе шли бои.

"Уничтожены бронетехника противника, нарушившего режим прекращения огня", "Армения грубо нарушает режим прекращения огня", "уничтожены артиллерийские установки противника","Азербайджанская Армия принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении", - вот такие заголовки публикуются на сайте ведомства.

В Баку в свою очередь заявили, что это Армения «грубо нарушает режим прекращения огня». Фото: REUTERS

ОБВИНЕНИЯ В НАРУШЕНИИ ПЕРЕМИРИЯ

В непризнанной Республике Нагорный Карабах сообщают, что артиллерийскому обстрелу за последние сутки подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

"Подразделения Арцахской оборонной армии принимают соответствующие меры, чтобы остановить наступление противника", - пишет официальный представитель армии Армении Шушан Степанян.

"Несмотря на то, что подразделениям армии обороны Арцаха приказано прекратить огонь, противник со стороны Азербайджана активизировал применение беспилотников на южном направлении. Противник несет тяжелые потери живой силе", - сообщает Министерство обороны Армении.

В Баку в свою очередь заявили, что это Армения «грубо нарушает режим прекращения огня». «Несмотря на соглашение об объявлении режима прекращения огня в 12:00, армянская армия предприняла попытку атаковать на Агдаре-Тертерском и Физули-Джабраильском направлениях», — говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.

«Несмотря на соглашение об объявлении режима прекращения огня в 12:00, армянская армия предприняла попытку атаковать на Агдаре-Тертерском и Физули-Джабраильском направлениях», — говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана. Фото: REUTERS

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На совещании в Москве была озвучена официальная статистика по жертвам в Нагорном Карабахе. За прошедшую неделю в Нагорном Карабахе был убит 31 и ранен 171 мирный житель, разрушены 1137 частных домов и 45 многоквартирных.