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Политика

Азербайджан и Армения в Москве договорились прекратить войну

В Карабахе в полдень прекратят стрелять и начнут переговоры
Дмитрий СМИРНОВДмитрий СМИРНОВ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам об итогах переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам об итогах переговоров

Фото: REUTERS

10 часов продлились переговоры трех министров иностранных дел - России, Азербайджана и Армении, о прекращении войны в Карабахе. Главы внешнеполитических ведомств двух стран по приглашению Владимира Путина прилетели в Москву, чтобы найти наконец устраивающий всех вариант прекращения кровопролития.

Переговоры получились сверхдолгими и сверхзакрытыми от прессы, но при посредничестве Сергея Лаврова Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов все же смогли согласовать короткое, но емкое итоговое заявление.

Его зачитал журналистам глава МИД России, это заняло всего одну минуту.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян

Фото: REUTERS

- Стороны согласились о нижеследующих шагах, - начал перечислять пункты документа Лавров:

1) Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста.

2) конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3) Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования;

4) Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Никаких пресс-конференций или заявлений для прессы не последовало.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Фото: REUTERS

- Я надеюсь, вы адекватно отразите итоги нашей сегодняшней работы, - закончил Лавров.

Трехсторонние переговоры продолжались более 10 часов

Трехсторонние переговоры продолжались более 10 часов

Фото: REUTERS

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