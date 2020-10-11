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Майк Помпео опубликует письма Хиллари Клинтон

На этот шаг его подвигла критика Трампа
Алена ГРИЦЕНКО
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Расследование по факту использования Клинтон личной электронной почты возобновилось по распоряжению президента США.

Расследование по факту использования Клинтон личной электронной почты возобновилось по распоряжению президента США.

Фото: REUTERS

Джон Рэтклифф, директор национальной разведки США, рассекретил материалы расследования, из которых следует, что в 2016 году кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон обвиняла Трампа в связях с Россией. Делала она это специально, дабы отвлечь избирателей от скандала со своей электронной почтой. Клинтон пользовалась своей личной электронной почтой для того, чтобы обсуждать дела государственной важности.

- Она сказала, что получила 33 тысячи электронных писем, - сказал Трамп. - Они есть в Госдепартаменте, но Майк Помпео (госсекретарь США – Прим. ред.) не может их вытащить. И это печально.

Госсекретарь в ответ на критику в свой адрес сообщил, что опубликует письма экс-кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон. Его ведомству удалось восстановить письма, которые были удалены.

- Жители Америки должны знать о том, что делала Хилари Клинтон, работая на государство, - сказал Помпео. – Это недопустимо, чтобы секретная информация передавалась в личных сообщениях через общедоступный сервер.

Расследование по факту использования Клинтон личной электронной почты возобновилось по распоряжению президента США. Рабочая переписка Клинтон в 2016 году насчитывала около 55 тысяч писем, еще 30 тысяч писем Клинтон отнесла к категории личных и удалила. Тогдашний директор ФБР Джеймс Коми пришел к выводу, что Клинтон не следует привлекать к уголовной ответственности за использование стороннего сервера, но потом все же осудил Клинтон и ее помощников за крайнюю небрежность в обращении с секретной информацией.

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