Сына президента Трампа допросила прокуратура

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа был вызван в генпрокуратуру штата Нью-Йорк, где его допросили под присягой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа был вызван в генпрокуратуру штата Нью-Йорк, где его допросили под присягой. Расследование ведется в отношении компании Trump Organization.

В генпрокуратуре не комментируют ни суть расследования, ни суть показаний Эрика Трампа. От общения с прессой воздержались также адвокаты компании и личные адвокаты сына президента.

Скорее всего, речь шла о компании, принадлежащей Дональду Трампу, в аспекте преднамеренного завышения стоимости ее активов. К таким манипуляциям, чаще всего, прибегают для получения кредитов. Об этих подозрениях еще в марте заявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, которая тогда же объявила о начале расследования.

Поводом послужили обвинения бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, рассказавшего, что в Trump Organization десятилетиями проворачивались мошеннические схемы.

В настоящее время Дональд Трамп не имеет прямого отношения к Trump Organization: до инаугурации на пост президента США он покинул все занимаемые в ней посты, передав управление сыновьям.