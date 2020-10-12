«Сестренка из кладовки»: Мать полгода прятала новорожденную дочку в шкафу и морила голодом

Малышка в крайне истощенном состоянии в больнице. Фото: Предоставлено очевидцами

- Да она всего 3100 граммов весит! - ужаснулись врачи, когда впервые увидели шестимесячную Полину.

Рыжеволосая девочка из Карпинска, небольшого города Свердловской области, стала жертвой собственной матери - 37-летней Юлии, которая с рождения малютки прятала ее в шкафу.

Спасла девочку случайность.

Вечером 9 октября в гости к горе-мамаше пришли ее подруги. Сели выпить-потрепаться. И тут одна из них услышала детский плач в соседней комнате. Заглянули - никого. Потом удивились: шкаф плачет. Или кто-то в нем.

Открыли и увидели жуть.

...Истощенного ребенка забрала к себе домой одна из подруг Юлии, Олеся, она же сообщила в полицию.

По исхудавшим ручкам и ножкам стало ясно - малышку морили голодом и ее нужно срочно спасать.

На фото родители девочки - Андрей и Юлия. Отец так и не навестил дочку. Мама находится под присмотром психиатров. Фото: СОЦСЕТИ

МУЖ УШЕЛ, РОЖАЛА ДОМА

Семью Юлии и Андрея Зыковых сложно было назвать примером для подражания, но и в число маргиналов чету не записывали.

Глава семейства почти не работал, а жена трудилась экономистом на заводе. Тринадцать лет назад у пары родился сын, а в 2017 году - дочка. Юлия часто жаловалась знакомым на побои мужа, но уходить от него не хотела.

Он хлопнул дверью сам, узнав о том, что жена снова в положении. Ушел и забыл супругу с детьми.

- Он знал, что Юле рожать, но девочку признавать не собирался. А Юля, похоже, совсем тронулась на фоне его издевательств! - рассказывают соседи Зыковых.

Именно этот момент знакомые называют переломным в жизни Юлии. Она осталась одна с двумя детьми, а третьего ребенка решила скрыть.

На учет в женскую консультацию не встала, рожала сама, в ванной.

О маленькой Полинке знали лишь старшие дети, для них она стала «сестренкой из кладовки».

- В садике 3-летняя девочка рассказывала о том, что у нее есть младшая сестра, которая живет в шкафу. Но никто не верил, думали, что это все детские выдумки, - рассказала «КП» - Екатеринбург» одна из знакомых Юлии, попросившая не называть ее имени.

Старший брат о сестренке молчал, но, по рассказам знакомых, тайком подкармливал девочку, когда матери не было дома.

ИСТОЩЕНИЕ ОТ ГОЛОДАНИЯ

На допросе в полиции Юлия так и не смогла объяснить, почему так обращалась с новорожденной дочкой.

Горе-мать не стала показывать малышку врачам, а своим детям сказала, что это не человек, а кукла. Фото: СОЦСЕТИ

- Каждый день, кроме выходных, шла на работу, оставляя грудничка на длительное время без присмотра. Документов о рождении девочки нет, - рассказывает представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Полинку увезли в больницу. Диагноз - «кахексия третьей степени» (крайнее истощение. - Ред.) на фоне длительного голодания.

Мать девочки находится под наблюдением врачей-психиатров. Ее отправили на месяц в лечебницу, чтобы понять, вменяема она или нет. Расследование ЧП взял на себя Следком, возбуждено уголовное дело по статьям «истязание» и «неисполнение родительских обязанностей».

Соседи говорят, что муж доводил Юлию. Фото: СОЦСЕТИ

ОТЕЦ УЕХАЛ НА ТОК-ШОУ

Врачи решили не оставлять Полину в больнице Карпинска и госпитализировали девочку в Екатеринбург. Кроху увез туда вертолет медицины катастроф. Лечение малышки взял под контроль глава мин-здрава Свердловской области Андрей Карлов, за ситуацией также следит детский омбудсмен при Президенте РФ Анна Кузнецова.

Сейчас опекуном Полины является ее бабушка со стороны мамы. А отец не объявился даже после того, как про его дочку узнала вся страна. Но свой шанс подзаработать легких деньжат Андрей Зыков не упустил - уралец с радостью принял предложение выступить на одном из федеральных каналов и улетел на съемки в Москву.

«КП» продолжает следить за этой жутковатой историей, расскажем все, что узнаем сами.

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