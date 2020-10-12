Вопрос дня: Как вы лично фильтруете информацию и определяете, где правда, а где ложь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ШАРГУНОВ, депутат Госдумы, писатель:

- Получаю в день десятки обращений, и мой долг сопровождать их депутатскими запросами в разные инстанции. Но часто приходится проводить собственное депутатское расследование, выезжая на место, обязательно выслушивая разные стороны.

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда цифровой экономики, основатель MediaMetrics:

- Имеет смысл поискать в сети местных журналистов и блогеров, которые находятся максимально близко от первоисточника. С большой долей вероятности окажется, что все не так ужасно. Возможно, плохо, возможно, неприятно, но не катастрофично.

Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог:

- Складывая мнение возбужденной общественности и внимательно слушая, что говорят чиновники, вполне можно выстроить адекватную оценку событий. С большим уважением наблюдал, как губернатор Камчатки Солодов лично отвечал перед гражданами в ФБ и методично и настойчиво показывал, что власть делает все для того, чтобы разобраться в происходящих событиях.

Дмитрий ЕДЕЛЕВ, доктор медицинских и экономических наук, член Российской академии естественных наук:

- Человеку дан мозг, чтобы он думал. Но в каждом отдельном случае необходимо уметь сопоставить все возможные факторы.

Алексей СТОЛЯРОВ, пранкер Лексус:

- Нужно искать альтернативные источники информации, совершенно противоположные. И уже потом, сопоставляя факты, делать выводы.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Я стараюсь понять, кому выгодно, - как правило, это помогает. Потому что иные способы либо не работают, либо слишком долгие и сложные.