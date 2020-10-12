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Общество

С нашим атаманом не приходится тужить

В минувшие выходные в стране родилась новая молодежная организация — Союз казачьей молодежи России
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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Глава Союза казачьей молодежи России Тарас Слоквенко.

Глава Союза казачьей молодежи России Тарас Слоквенко.

Молодые казаки из реестровых войсковых казачьих обществ стали инициаторами создания такого Союза.

Лидеры молодежных казачьих объединений всех войск выступили учредителями.

Основные цели — сплотить такие сообщества в единое целое, дать вступающим в жизнь людям больше возможностей для профессионального роста, опираясь при том на исторический опыт предков-казаков.

Из-за ограничительных мер, связанных со второй коронавирусной волной, собраться в Москве всем заинтересованным сторонам оказалось непросто. Потому пришедшие в столичное представительство Волжского казачьего войска атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда со своим заместителем Константином Перенижко, глава Департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения РФ Игорь Михеев и ответсекретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин и еще ряд ответственных товарищей с представителями 75 российских регионов общались в режиме видеоконференции.

На связь вышли атаманы 12 реестровых казачьих войск и округов, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и духовники казачьих обществ, представители исполнительной власти на местах, работающие с казачеством и члены Совета стариков.

Самыми заинтересованными участниками, конечно, стали те, кто стоял у истоков создания Союза и кому в нем работать: атаманы казачьих школ и кадетских корпусов, лидеры региональных отделений молодежной казачьей организации от каждого из войсковых сообществ, да и просто молодые казаки, которые радеют за дело.

Атаман ВсКО Николай Долуда особо обратил внимание на то, ради чего Союз создается: для формирование казачьего самосознания у подрастающего поколения, у молодых, на основе историко-культурного наследия, изучения традиций, обычаев российского казачества. Ну, а принципы, заложенные в основу работы Союза, созвучны тем, что лежат и в основе общей системы образования в стране: долг, честь, совесть, служение Родине, неприятие лицемерия и трусости, опора на героическое прошлое и готовность защищать страну.

Было подчеркнуто, что сейчас молодежные организации насчитывают около 120 тысяч человек — причем около 100 тысяч в Кубанском, 12 тысяч в Донском и три тысячи в Терском казачьих войсках — и это еще без учета ребят школьного возраста.

12 глав молодежных организаций ВсКО проголосовали за создание Всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения Союз казачьей молодежи». Был утвержден Устав и состав Координационного совета. Председателем Союза был избран 34-летний Тарас Слоквенко.

О РАЗНОМ

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