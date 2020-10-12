Теннисист Андрей Рублев попал в топ-10 рейтинга АTP

22-летний россиянин дошел в Париже до четвертьфинала, где уступил в трех сетах своему сверстнику из Греции Стефаносу Циципасу, которого, кстати, в конце сентября обыграл в финале турнира в Гамбурге. Фото: REUTERS

В воскресенье в Париже завершился «Ролан Гаррос», где в финале Рафаэль Надаль в трех сетах переиграл Новака Джоковича (6:0, 6:2; 7:5). Испанец в 13-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису! При этом Надаль завоевал свой 20-й титул турниров «Большого шлема», догнав по этому показателю Роджера Федерера. У Джоковича таких побед на высшем уровне осталось 17.

Но для российских болельщиков прежде всего интересен тот факт, что после этого турнира в ТОП-10 попал и второй российский теннисист Андрей Рублев. 22-летний россиянин дошел в Париже до четвертьфинала, где уступил в трех сетах своему сверстнику из Греции Стефаносу Циципасу, которого, кстати, в конце сентября обыграл в финале турнира в Гамбурге.

В итоге Рублев впервые попал в элиту, заняв с понедельника десятую строчку в мировом рейтинге. Теперь в ТОП-10 сразу два российских теннисиста, при том, что все другие спортивные державы имеют там сейчас по одному игроку. (См. рейтинг).

Кстати, последний раз такое представительство мы имели летом 2019 года, когда в первой десятке были Карэн Хачанов (8) и Даниил Медведев (10). Но Хачанов так и не смог обосноваться в элите и откатился в конец второй десятки. На этом «Ролан Гаррос» Карэн дошел до четвертого круга, где проиграл Джоковичу.

А вот лучший теннисист России Даниил Медведев вылетел в первом же круге и опустился на одну позицию в рейтинге. Еще в десятку пробился Диего Шварцман, дошедший до полуфинала, где проиграл будущему победителю Рафаэлю Надалю.

Рейтинг АTP

1 Новак Джокович (Сербия) – 11 740

2 Рафаэль Надаль Испания) – 9 850

3 Доменик Тим (Австрия) – 9 125

4 Роджер Федерер (Швейцария) – 6 630

5 Стефанос Циципас (Греция) – 5 925

6 Даниил Медведев (Россия) – 5 890

7 Александр Зверев (Германия) – 4 650

8 Диего Шварцман (Аргентина) – 3 180

9 9 Маттео Берреттини (Италия) – 3 075

10 Андрей Рублев (Россия) – 2 974