От серой тени до серого кардинала: как вице-президенты США влияли на судьбы мира

Перед тем, как стать вице-президентом, Дик Чейни работал в командах нескольких президентов, а при Буше-старшем был министром обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всегда второй, всегда в тени: такова, на первый взгляд, судьба большинства американских вице-президентов. Почти всегда история быстро забывает их имена.

В США должность правой руки главы государства никогда не была престижной. Поскольку основная и реальная обязанность вице-президента - председательствовать в Сенате и решать судьбу законопроекта в случае равенства голосов, что бывает крайне редко. Почти нереальной представляется еще одна обязанность - возглавить страну в случае смерти, недееспособности или отставки президента.

Однако, позиции вице-президентов в США кардинально изменились во второй половине ХХ века. Именно в этот период они заговорили о себе во всеуслышание, участвуя в формировании внутренней и внешней политики страны.

Этому отчасти способствовали сами президенты. Например, в 1940 году Франклин Рузвельт, баллотировавшийся на третий срок, пригрозил выйти из предвыборной гонки, если кандидатуру его напарника Генри Уоллеса не примет Демократическая партия. Гарри Трумэн, в свою очередь, включил вице-президента в Совет национальной безопасности. Это было сделано для того, чтобы в случае смерти главы государства его зам был в курсе запланированного политического курса. Дуайт Эйзенхауэр отправил Ричарда Никсона в грандиозный тур по миру, на целых 68 дней, чтобы тот провел переговоры почти с 20 политическими лидерами Азии и Ближнего Востока.

С 1970-х годов американские вице-президенты стали полноценными игроками на международной арене, подчас затмевая своих начальников.

ДРУГ БЖЕЗИНСКОГО

Уолтер Мондейл (1976-1980)

Президент Джимми Картер и его напарник Уолтер Мондейл совершили настоящую революцию в Белом доме. Если раньше вице-президента лишь иногда рассматривали как нечто серьезное, то демократ Картер сделал своего зама полноправным партнером.

Поэтому Мондейл стал фактически первым американским вице-президентом, который на полную катушку включился в большую политику, присутствуя на закрытых брифингах и встречах с представителями разведки. Заметную роль он сыграл и в новом витке холодной войны. В частности, участвовал в разработке «новой ядерной стратегии» - затяжного ядерного противостояния с СССР.

Кстати, именно Мондейл привел в Белый дом политаналитика Збигнева Бжезинского, ставшего советником по нацбезопасности в администрации Картера. Впоследствии Бжезинский участвовал в разработке стратегии по объединению антисоветских сил, финансирования и вооружения афганских моджахедов против советских войск, введенных в Афганистан в 1980 году.

Мондейл стал фактически первым американским вице-президентом, который на полную катушку включился в большую политику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но далеко не каждому вице-президенту суждено стать президентом. В 1984 году демократы выдвинули Мондейла в качестве своего кандидата на выборы. Увы, политик потерпел сокрушительное поражение от Рейгана, шедшего на второй срок. Кстати, в вице-президенты Мондейл тогда предложил Джеральдину Феррари. Она могла бы стать первой женщиной на столь высоком политическом посту за всю историю США.

Сейчас Мондейлу 92 года.

ДРУЖБА НА ПОХОРОНАХ

Джордж Буш-старший (1980-1988)

Перед тем, как стать 41-м президентом США Джордж Буш-старший сам был вице-президентом целых два срока подряд в администрации Рейгана. Помимо этого, к 1980 году он занимал целый ряд заметных должностей: постпред США при ООН, посланник США в Китае, директор ЦРУ и пр. В определеннй момент он понял, что сам готов занять Овальный кабинет, но на праймериз «столкнулся» с Рейганом, выбившим Буша из гонки.

Рейган - бывший актер и губернатор Калифорнии - по достоинству оценил таланты конкурента и благородно предложил ему пост своего зама.

Ограниченные полномочия вице-президента приводили Буша в уныние. Как шутили в американском истеблишменте, основным его занятием было посещение похорон, в том числе Леонида Брежнева. Зато именно на церемониях прощания с сильными мира сего Буш завязывал дружбу с оставшимися в живых мировыми лидерами.

Перед тем, как стать 41-м президентом США Джордж Буш-старший сам был вице-президентом целых два срока подряд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После покушения на Рейгана Буш был в одном шаге от временного президентства. Давая наставления, раненный глава государства даже обсудил с замом возможную передачу ядерного чемоданчика. Но дела до этого тогда не дошло. Но все же дошло несколько позже: через несколько лет, во время хирургической операции Рейгану, Буш 8 часов управлял страной.

Американские историки называют Буша влиятельным советником и толковым специалистом в вопросах внешней политики. За два срока он совершил более 40 зарубежных визитов. У него, как и его предшественника Уолтера Мондейла, было право присутствовать на брифингах с представителями разведки, а также на еженедельный обед с президентом тет-а-тет.

БОРЕЦ ЗА ЭКОЛОГИЮ

Альберт Гор (1992-2000)

Потомственный политик Альберт Гор дважды занимал пост вице-президента в администрации Билла Клинтона.

Главным достижением Гора считается значительный рост экономики США, начавшийся после вступления в силу закона «Об урегулировании бюджета». Решающим в борьбе за этот законопроект стал голос именно Гора.

В решениях международных вопросов Гор был «полноправным участником дискуссий» и «ключевым членом» команды Клинтона, вспоминала госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Между прочим, именно Гор с самого начала был сторонником авиаударов по Югославии. Также он взялся за выстраивание отношений с Россией, Египтом и Южной Африкой и принял самое деятельное участие в денуклеаризации Украины и Казахстана.

В 2000 году Гор без труда выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы от демократов. На выборах он набрал больше голосов избирателей, но уступил своему конкуренту, республиканцу Джорджу Бушу-младшему по количеству голосов выборщиков.

Потомственный политик Альберт Гор дважды занимал пост вице-президента в администрации Билла Клинтона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уйдя из большой политики, он примерил на себя роль одного из лидеров международного экологического движения. В 2007 году даже получил Нобелевскую премию мира за работу по защите окружающей среды. Политик объездил десятки стран, читая лекции. Правда, не обошлось без скандала: журналисты прознали, что часовое выступление Гора об изменении климата обходится в $100 тысяч!

Сейчас 72-летний Альберт Гор продолжает бороться за экологию и критикует Дональда Трампа за выход США из Парижского соглашения по климату.

ДАРТ ВЕЙДЕР БЕЛОГО ДОМА

Дик Чейни (2000-2008)

Перед тем, как стать вице-президентом, Дик Чейни работал в командах нескольких президентов, а при Буше-старшем был министром обороны. Именно он руководил военной операцией «Буря в пустыне», выдворением иракского лидера Саддама Хусейна из захваченного Кувейта и боевыми действиями в Ираке.

К развалу СССР и соцблока Чейни тоже приложил руку. Президента Буша-старшего он приучал к мысли, что доверять русским не стоит, и за тем, что появится на месте развалившегося СССР, нужно приглядывать.

Первый президентский срок Джорджа Буша-младшего стал апогеем для Чейни, ставшим настоящим серым кардиналом администрации, рулившей множеством вопросов. Он создал систему безопасности после теракта 11 сентября, активно выступал за войну в Ираке и введение войск в Афганистан, поддерживал войну с террором, а также применение пыток при допросе военнопленных и заключенных.

Бушу нравилось, что его вице-президент выступает в роли «злого полицейского». За склонность к жестокости и тяге к власти Чейни даже получил прозвище Дарт Вейдер, по имени злодея киноэпопеи «Звездные войны».

Во время второго президентского срока отношения между Чейни и Бушем разладились. Чейни отдалился от остальных членов команды главы государства, поссорился с госсекретарем Колином Пауэллом, обвинив его в нелояльности к Бушу, а Кондолизу Райс, сменившей Пауэлла, обзывал «наивной» и «плаксой».

Преемник Чейни Джо Байден назвал его самым опасным вице-президентом в истории США и упрекал политика в том, что тот выходил за рамки своих полномочий, принимая активное участие в формировании политического курса.

Сейчас Дику Чейни 79 лет, он перенес несколько сердечных приступов и операцию по пересадке сердца. Пост вице-президента стал последним в его карьере, теперь он пишет книги и живет жизнью американского пенсионера.

ДУБЛЕР ХИЛЛАРИ КЛИНТОН

Джо Байден (2008-2016)

Байден, как и некоторые его предшественники, оказался на посту вице-президента после того, как участвовал в предвыборной гонке в надежде стать главой Белого дома. Но на тот момент перевес был на стороне сенаторов Хиллари Клинтон и Барака Обамы.

В администрации Обамы Байдену была предписана роль «устранителя недопониманий и конфликтов во властных кругах». Но все же именно его голос был решающим в большинстве серьезных споров по вопросам международной политики.

Во время первого срока, Обама бросил Байдена на Ирак, а во время второго – на Украину. В обоих случаях вице-президент не ограничивался дипломатическими каналами, подключая личные связи. Правда, его действия в решении внешнеполитических вопросов не нравилась госсекретарю Хиллари Клинтон, вечно возмущавшейся тем, что вице-президент фактически выполняет ее прямые обязанности.

Сейчас 77-летний Байден пытается бороться за Белый дом, взяв в напарницы сенатора Камалу Харрис.

Байден, как и некоторые его предшественники, оказался на посту вице-президента после того, как участвовал в предвыборной гонке в надежде стать главой Белого дома Фото: REUTERS

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ РУПОР

Майк Пенс (2016 – по настоящее время)

Он оказался полной противоположностью своего начальника Дональда Трампа: рассудительный, размеренный, консервативный и сдержанный.

Пенс, возглавляя команду Трампа, поначалу обладал значительным влиянием. Он и сейчас не сдал своих позиций, особенно в вопросах внешней политики.

Он в первые же месяцы своей госслужбы посетил страны Европы, Азии и Латинской Америки, чтобы выстроить личные отношения с тамошними политическими лидерами. Эксперты отмечают, что именно Пенс успокаивал многих из них после ряда скадальных заявлений Дональда Трампа.

Сейчас 61-летний Майк Пенс повторно выдвинут на должность вице-президента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо этого, Пенс стал рупором Белого дома: то он выступил с обвинительной речью против Китая в конце 2018 года, то затем стал главным критиком венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Сейчас 61-летний Майк Пенс повторно выдвинут на должность вице-президента США. В случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах он сохранит свое место.

КСТАТИ

В России в апреле 1991 года на американский манер была введена должность вице-президента. Полномочия были аналогичны - поддержать упавшее знамя в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с президентом. Но просуществовал этот пост полтора года - до декабря 1993 года. Первым и единственным вице-президентом России был Александр Руцкой.