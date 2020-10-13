Анекдоты: Челябинские тараканы настолько суровы, что, когда ты включаешь на кухне свет, они его выключают

Черный цвет стройнит только до 48-го размера.

Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.

* * *

Мама лгала маленькому Андрюше, что детей находят в капусте, и он как-то со страхом начал смотреть на тушеную капусту с мясом.

* * *

Мочевой пузырь - он как сердце. Ему не прикажешь.

* * *

Мужик покупает в цветочном магазине букет цветов, прикрепляет к нему открытку «От Васи» и говорит продавцу:

- Отнесите, пожалуйста, этот букет ко мне домой.

- Хорошо, но чисто из любопытства, вас же не Вася зовут, а Коля?

- Да, но мне сегодня нужен повод из дома уйти.

* * *

- Доктор, можно к вам?

- Что у вас?

- 500 евро.

- Заходите.

* * *

Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют в виду, что сейчас им ни хрена не ясно, а вот наступит завтра, и тогда станет ясно, что за погода в этот день.

* * *

Самый лучший способ отвязаться от коллектора - звонить ему каждый день в пять утра и желать доброго утра и хорошего дня.

* * *

- Мам, а почему меня во дворе все холодильником обзывают?..

- Да просто невоспитанные люди! Не плачь, Аристончик!

* * *

Стадный инстинкт вырабатывается гораздо быстрее, чем коллективный иммунитет.

* * *

- Так тяжело найти любовь!

- Это ты еще работу не искала…

* * *

Двойной агент - это шпион и разведчик в одном флаконе.

* * *

Самая мощная организация в мире - это дебилы, у них везде свои люди.

* * *

- Доктор, мне иногда кажется, что в жизни нет смысла!

- Хорошо вам, батенька! Мне иногда кажется, что он есть.

* * *

- Сынок, она такая нежная и милая. Где ты ее нашел?

- На вокзале, с ментами дралась…

* * *

К хорошим новостям...

К будущему лету в продажу поступят маски с запахом моря!

* * *

Жена:

- Не хочешь тяпнуть соточку?

Муж недоверчиво:

- Хочу-у-у...

- Тогда собирайся на дачу, только тяпку не забудь!