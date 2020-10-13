Анекдоты: Челябинские тараканы настолько суровы, что, когда ты включаешь на кухне свет, они его выключают

Черный цвет стройнит только до 48-го размера.
Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.
* * *
Мама лгала маленькому Андрюше, что детей находят в капусте, и он как-то со страхом начал смотреть на тушеную капусту с мясом.
* * *
Мочевой пузырь - он как сердце. Ему не прикажешь.
* * *
Мужик покупает в цветочном магазине букет цветов, прикрепляет к нему открытку «От Васи» и говорит продавцу:
- Отнесите, пожалуйста, этот букет ко мне домой.
- Хорошо, но чисто из любопытства, вас же не Вася зовут, а Коля?
- Да, но мне сегодня нужен повод из дома уйти.
* * *
- Доктор, можно к вам?
- Что у вас?
- 500 евро.
- Заходите.
* * *
Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют в виду, что сейчас им ни хрена не ясно, а вот наступит завтра, и тогда станет ясно, что за погода в этот день.
* * *
Самый лучший способ отвязаться от коллектора - звонить ему каждый день в пять утра и желать доброго утра и хорошего дня.
* * *
- Мам, а почему меня во дворе все холодильником обзывают?..
- Да просто невоспитанные люди! Не плачь, Аристончик!
* * *
Стадный инстинкт вырабатывается гораздо быстрее, чем коллективный иммунитет.
* * *
- Так тяжело найти любовь!
- Это ты еще работу не искала…
* * *
Двойной агент - это шпион и разведчик в одном флаконе.
* * *
Самая мощная организация в мире - это дебилы, у них везде свои люди.
* * *
- Доктор, мне иногда кажется, что в жизни нет смысла!
- Хорошо вам, батенька! Мне иногда кажется, что он есть.
* * *
- Сынок, она такая нежная и милая. Где ты ее нашел?
- На вокзале, с ментами дралась…
* * *
К хорошим новостям...
К будущему лету в продажу поступят маски с запахом моря!
* * *
Жена:
- Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
- Хочу-у-у...
- Тогда собирайся на дачу, только тяпку не забудь!