Американский фермер необычным способом сообщил о своих фаворитах предвыборной гонки

Фото: twitter.com/sandra_larson7

Фермер из Северной Дакоты Питер Ларсон перед уборкой сои на своем поле решил увековечить свои предпочтения на предстоящих выборах президента США.

На плужном тракторе он распахал убранное поле так, чтобы на нем появились огромные имена «Байден – Харрис». Затем снял видео и фото при помощи квадрокоптера.

В интернете сюжет разместила дочь Ларсона, которая так же, как и отец, занимается сельским хозяйством и работает на ферме. Кадры мгновенно стали «вирусными» и собрали тысячи лайков и репостов.

- Вот, что думает об американских выборах мой отец, - написала Сандра. – Настоящее фермерское искусство на ранчо.

Свое политическое предпочтение Питер Ларсон продемонстрировал таким образом впервые. И, несмотря на то, что многие его коллеги держат в секрете свою позицию, Ларсон открыто говорит, что на предстоящих выборах президента США будет голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Фермер разделяет как политические взгляды главного оппонента Трампа, так и Камалы Харрис, которая в случае победы Байдена станет вице-президентом США.

Изображение можно увидеть не только с высоты птичьего полета, но и с трассы. Фермер надеется, что земляки последуют его примеру, пойдут голосовать и сделают свой выбор.