Сын Трампа призвал полюбоваться замком Байдена

Эрик Трамп на съезде Республиканской партии США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

36-летний сын действующего президента США Дональда Трампа Эрик, обвинил американские СМИ в предвзятости и гневно отверг обвинения в неуплате налогов, прозвучавшие недавно в адрес его отца.

По утверждению Эрика Трампа, являющегося вице-президентом семейной компании Trump Organization, за то время, пока его отец занимает главный пост в стране, его личный бизнес катится вниз, поскольку президент Америки просто не заботится о личном благосостоянии и упущенной выгоде, а занимается решением общенациональных вопросов на благо американцев.

Подобным заявлением Эрик Трамп отреагировал в интервью на телеканале ABC News на обвинения в адрес главы Белого дома в неуплате налогов.

Ранее стало известно, что в первый год нахождения у власти Дональд Трамп заплатил всего лишь $750 в качестве федеральных налогов, а его задолженность перед кредиторами превышает $400 миллионов. Неуплату налогов Дональд Трамп всегда объяснял хронической убыточностью бизнеса.

- Если у вас гостиничный бизнес, вы владеете недвижимостью, у вас обязательно будут долги – таково положение дел у всех застройщиков. И, кстати, когда моего отца избирали президентом, его долг был ничуть не меньше, – заявил Эрик Трамп.

По его словам, все обвинения в адрес Трампа-старшего - наглая ложь, а все, чего добиваются американские СМИ – это уничтожить действующего президента страны.

Также Эрик Трамп призвал американцев полюбоваться на фотографии роскошного особняка Джо Байдена, расположенного в штате Делавэр на берегу озера, и задаться вопросом – откуда у политика, почти полвека занимавшего различные должности в госструктурах, деньги на такую роскошь.

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