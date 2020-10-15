Забота о ваших финансах

Фото: АО «Почта Банк»

Но одно дело - каждый месяц стоять в очереди к банкомату или в кассу, снимая наличные. И совсем другое - использовать эти средства на полную мощность.

Получить максимальную выгоду от пенсии можно в АО «Почта Банк». Для людей старшего возраста банк предлагает целый комплекс услуг: начисление процентов на остаток средств на счете, снятие без комиссии до 10 000 рублей в месяц в банкомате любого банка, а еще можно занять у банка денег до пенсии без процентов.

Почему это выгодно?

Для каждого пенсионера, оформившего заявление на перевод пенсии в Почта Банк, открывается «Сберегательный счет», на который она и поступает. Этот счет можно пополнять самому, получать на него переводы от близких и, конечно, тратить имеющиеся там средства. А в случае необходимости - без комиссии снимать наличные (в пределах 10 000 рублей в месяц) в банкоматах любых банков. Чтобы все эти операции было удобно и быстро совершать, при открытии «Сберегательного счета» пенсионеры получают бесплатную неименную карту «Мир». По тарифу «Пенсионный», который подключается автоматически при первом поступлении пенсии на «Сберегательный счет», возможно начисление до 5% годовых на минимальный остаток средств на счете ежемесячно.

«Запасной кошелек»

Если потратились на крупную покупку и денег до следующей пенсии не хватило, есть возможность занять у банка 10 000 рублей, а вернуть долг после получения пенсии. «Запасной кошелек», дополнительная услуга к пенсионному предложению, подключается бесплатно в отделении, в интернет-банке или мобильном приложении Почта Банк Онлайн. «Запасной кошелек» - кредитная карта с особым функционалом и фиксированным лимитом 10 000 руб. По карте действует долгий беспроцентный период - 36 месяцев, а если гасить всю задолженность к расчетной дате, то и ежемесячная комиссия не начисляется, а значит, воспользоваться кредитными средствами можно бесплатно! Беспроцентный период по тарифу «Запасной кошелек» предоставляется на операции оплаты товаров и услуг, а также платежей и переводов на «Сберегательный счет» с использованием реквизитов банковской карты.

Оформить получение пенсии просто. Выберите вариант, удобный для вас:

• Посетить отделение

Чтобы оформить перевод пенсии в Почта Банк, вам не придется пользоваться транспортом: недалеко от вашего дома наверняка есть одно из 15 тысяч почтовых отделений, в которых расположен банк.

Сотрудник банка откроет вам «Сберегательный счет» и выдаст бесплатную неименную карту «Мир» к нему, поможет оформить заявление о доставке пенсии на ваш «Сберегательный счет» в Почта Банке и передать его в Пенсионный фонд РФ. Для оформления вам потребуются только паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

• Вызвать сотрудника Почта Банка на дом

Почта Банк запустил собственную доставку финансовых услуг по всей стране. Сервисом можно воспользоваться абсолютно бесплатно. Чтобы получить услуги с доставкой на дом, нужно заполнить заявку «Перевод пенсии» на сайте pochtabank.ru в разделе «Онлайн-заявки» или позвонить по телефону клиентской службы банка.

Даже если вы живете в небольшом поселке, банк организует встречу в ближайшем городе. Сотрудник придет в удобное время, проконсультирует и оформит продукт. Опознать сотрудника банка можно по фирменному бейджу.

• Если вы уже являетесь клиентом Почта Банка

Например, у вас открыт вклад или «Сберегательный счет», оформить перевод пенсии можно в интернет-банке или мобильном приложении Почта Банк Онлайн.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Уточнить адреса отделений банка и получить подробную консультацию можно по телефону 8 800 550 0770 (звонок по России бесплатный) или на сайте pochtabank.ru.

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