Полет в 2021-й: рискованно ли сейчас покупать авиабилеты на Новый год

Перевозчики завлекают скидками — даже на топовые праздничные даты Фото: Олег ЗОЛОТО

«Скидка на все направления до 31 декабря 2020 года! Летите с нами в Сочи от 4355 рублей туда и обратно!», - с утра нахожу в почте рекламу одной из крупнейших российских авиакомпаний. Смотрю скидки — в основном какие-то жалкие 3%. Не, так не пойдет — конкуренты больше предлагают.

Дожили: цены на авиабилеты даже и без рекламных скидок сейчас по многим российским направлениям (а остальное почти все закрыто) на 10-20%, а то и 30% ниже, чем годом раньше. Чего ждать дальше? И насколько рискованно сейчас покупать билеты, например, на новогодние праздники?

КОРОНАВИРУСНЫЙ НЕДОЛЕТ

За январь-август наши авиакомпании перевезли почти вдвое меньше пассажиров, чем за те же восемь месяцев 2019 года. Внутренние перевозки пассажиров упали примерно на треть (и это при том, что в конце лета по стране россияне стали летать довольно активно), международные, с которых в основном авиакомпании и получают навар, — на три четверти.

По свежим данным Росавиации, в этом сентябре российские авиаперевозчики обслужили на 30% с лишним меньше пассажиров, чем годом раньше. В небольшом плюсе «Сибирь»-S7 (+4,8% к прошлому сентябрю) и «Победа» (+17,8%). У остальных, даже крупнейших, в основном жирные минусы. И это по нынешним временам — один из самых благополучных месяцев.

На поддержку авиаотрасли правительство уже выделило более 34 млрд рублей. А сейчас обсуждается продление программы мер поддержки — пандемия-то, похоже, далеко не завершилась. Авиакомпании и сами выкручиваются кто как может. Кто-то переоборудовал самолеты и частично переориентировался на грузовые перевозки. Но в основном борются за наиболее популярные у пассажиров маршруты внутри страны, завлекая снижением цен.

- Средняя цена билетов летом, когда были запущены внутренние перелеты, на курортные направления и обратно, сначала снижалась, а затем выросла до прежнего уровня. Таким образом авиакомпании стимулировали спрос, а затем вывели цену на оптимальный для себя уровень, - рассказали «КП» в онлайн-агентстве kupibilet.ru. - Такая тенденция имеет все шансы повториться в рамках ограничений второй волны.

НОВЫЙ ГОД ПОДЕШЕВЕЛ

Как сообщают в интернет-сервисе по бронированию билетов Tutu.ru, сейчас средняя стоимость купленных билетов на осенние даты (до конца ноября) по самым востребованным внутренним направлениям значительно ниже, чем в прошлом году. Наиболее существенно подешевели полеты из Москвы в Новосибирск (-36%), Санкт-Петербург (-35%), Екатеринбург (-34%). На треть в среднем упали в цене билеты из столицы в Краснодар, Геленджик, Мурманск. В не столь популярные города сейчас слетать можно и в полцены в сравнении с осенью прошлого года. Рекордсмен, по данным Tutu.ru, город Орск Оренбурской области, билеты туда из Москвы в среднем подешевели на 66% (9651 руб. в октябре 2019 г., 3276 руб. в октябре 2020 г.)

Почти то же пока — и с билетами на новогодние каникулы. По популярным российским маршрутам они в среднем дешевле прошлогодних на 10-20% (см. «Калькулятор «КП»). С зарубежными направлениями хуже: мало прямых рейсов - даже туда, где границы открыты и нас ждут. Турция и та выходит раза в полтора дороже Сочи и Симферополя.

К слову, как утверждают в Tutu.ru, большая часть уже купленных билетов на новогодние каникулы за рубеж бронировалась еще в январе-феврале. Планы же на российские поездки на любимый праздник, судя по всему, активнее всего начали строить в сентябре.

Пока про новые ограничения передвижений, как минимум, по стране официально ничего не известно. Фото: Олег ЗОЛОТО

А УЛЕТИМ?

Рост числа заболевших коронавирусом внес очередную сумятицу в планы путешественников и надежды авиакомпаний поправить свое финансовое положение.

В телеграм-каналах в связи с этим пошли слухи о том, что вновь приостановит рейсы самый дешевый российский перевозчик - «Победа». В авиакомпании это назвали «полной чушью». Что вроде бы подтверждается статистикой: у единственного нашего лоукостера в последние месяцы, в отличие от большинства других наших авиакомпаний, — рост пассажиропотока (см. цифры выше).

Но нервозность остается. Все мы помним массовые весенние отмены рейсов. Причем не только по закрытым зарубежным направлениям. Но и по доступным российским — из-за резкого падения спроса. И далеко не всем хочется вместо живых денег получить на руки ваучер на будущие полеты. Сложности авиакомпаний понятны, но и у нас-то деньги не лишние, и они очень могут понадобиться в случае ухудшении ситуации самим.

- Прогнозировать сейчас очень сложно, так как всё будет зависеть от множества факторов — не будет ли новых ужесточений карантинов и ограничений, что будет с возможностью для передвижений по России — не будут ли «закрывать» регионы и города из-за статистики по коронавирусу. Также важно, что в целом будет с внутренним туризмом, как его будут поддерживать. Наконец, один из ключевых факторов — это доходы россиян, смогут ли они позволить себе путешествие, - комментирует ситуацию руководитель направления «Авиабилеты» Tutu.ru Ольга Епихина.

Пока про новые ограничения передвижений, как минимум, по стране официально ничего не известно. Напротив, правительство продлило программу кэшбека за отдых в России до 10 января 2020 года. То есть новогодние каникулы туда как раз включены.

- Как показывает опыт первой волны - ограничения вводятся внезапно и стихийно. Единственное, что может помочь путешественнику обезопасить поездку - это покупать возвратный билет или покупать страховку рейса, - посоветовали корреспонденту «КП» в kupibilet.ru.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Куда и почем сейчас предлагаются авиабилеты на Новый год

(туда — 31 декабря, обратно — 9-10 января, рубли)

Москва — Сочи: туда — от 5,5 тысяч, обратно — от 5,6 тысяч 9.01 или от 5 тысяч 10.01

Москва — Калининград: туда - от 4,6 тысяч, обратно - от 5,8 тысяч 9.01 или от 3,6 тысяч 10.01

Москва — Симферополь: туда — от 5,4 тысячи, обратно — от 5,9 тысяч (все даты с 7 по 10.01)

Москва — Анталья: туда — от 8,4 тысяч (прямой рейс у «Победы»), обратно — от 16,4 тысяч 9.01 («Победа»), от 11,5 тысяч 10.01 (Pegasus с пересадкой в Краснодаре)

Москва — Стамбул: туда — от 10-11 тысяч (есть несколько вариантов), обратно — от 11 тысяч 9.01 («Победа»), от 6,5 тысяч 10.01 (Nordwind)

(По данным turu.ru)

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