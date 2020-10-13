Тюменская область готова ко второй волне пандемии: мощность инфекционных госпиталей увеличена в 1,5 раза

В регионе темп прироста чуть выше среднего по стране, хотя количество заболевших все еще в 1,3 раза меньше среднероссийского значения и составляет 716 случаев на 100 тыс. населения. Об этом в видеообращении к землякам рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

ЗАКУПАЕТСЯ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЛЕКАРСТВА…

Сегодня в регионе для лечения пациентов с COVID-19 развернуты более 2 тыс. коек в 12 госпиталях, которые загружены на 87%. Закупаются новое оборудование, лекарства, и в течение двух недель в строй будет введена еще 1 тыс. коек. Мощность моноинфекционных госпиталей увеличится в полтора раза. По поручению главы региона приобретаются три компьютерных томографа для установки в поликлиниках Тюмени.

Для тюменцев старше 65 лет и людей всех возрастов, страдающих хроническими заболеваниями, за счет областного бюджета будут формироваться бесплатные наборы лекарственных средств для лечения инфекции на ранних стадиях. Эти наборы будут выдаваться по решению врача при первом посещении заболевшего. Стоимость одного набора - 1,6 тыс. рублей. На эти цели в бюджете зарезервировано 500 млн рублей.

Неотложная помощь в Тюмени переведена на круглосуточный режим работы.

За последние три недели количество обращений за неотложной помощью в Тюмени увеличилось более чем в пять раз: с полутора до 8 тыс. вызовов в сутки. Поэтому данная служба дополнительно получила 12 автомобилей, а на следующей неделе получит еще 41 автомашину. Кроме того, регион дополнительно приобрел 46 новых автомобилей скорой помощи. Глава региона тепло поблагодарил тюменских медиков за самоотверженный труд.

Горячие линии, телефоны поликлиник и неотложной помощи перегружены. Поэтому количество операторов увеличено, все горячие линии объединены в один центр. До конца недели будет завершено подключение к этой системе телефонов поликлиник и скорой помощи. По решению губернатора для организации этой работы выделены дополнительные ресурсы. В результате тюменцы смогут быстрее дозваниваться до медицинских служб.

«ГЛАВНОЕ – БЕРЕЧЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ»

В последние две недели областное управление Роспотребнадзора и департамент потребительского рынка проверили соблюдение мер санитарной безопасности на более чем 200 предприятиях. Больше чем у половины выявлены нарушения. В таких случаях в суды направляются документы для принятия решения о приостановлении деятельности.

На заседании оперативного штаба 12 октября принято решение продлить действие режима повышенной готовности еще на месяц, напомнил Александр Моор.

В общественных местах и транспорте продолжает действовать обязательный масочный режим. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости.

Губернатор подчеркнул, что введение дополнительных ограничений для бизнеса в Тюменской области не планируется. Экономика должна работать, рабочие места должны сохраняться.

«Несмотря на всю сложность ситуации, в которой мы находимся, я твердо уверен, что общими усилиями мы справимся с пандемией. Самое главное сейчас - беречь себя и своих близких, соблюдать правила профилактики и безопасного поведения. От всей души желаю вам - будьте здоровы!» - обратился к землякам Александр Моор.