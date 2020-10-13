Мать Елены Малышевой победила коронавирус в 87 лет

Елена Малышева прогулялась по центру Москвы с мамой, переболевшей Covid-19. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале Елена Малышева устроила прогулку по Красной площади для своей 87-летней мамы Галины Александровны.

Мэрия Москвы категорически не рекомендует выходить из дома москвичам старше 65 лет из-за высокого риска подхватить covid-19 — даже социальные карты, используемые в в столице и для проезда в транспорте, у них заблокированы. Но Галине Александровне коронавирус как раз не грозит: дело в том, что она недавно им переболела. Вероятно, в легкой форме, поскольку обошлось без тяжелых последствий. Поэтому на прогулке она даже не надевала маску.

«У нее три порока сердца, легочная гипертензия, - рассказывает о здоровье мамы Малышева. - Но она перенесла COVID и выздоровела!».

Мать и дочь полюбовались Красной площадью, заметили, что часы на Спасской башне остановлены на ремонт, а затем отправились в ГУМ. Прокатившись между торговых бутиков, они отправились в Bosco Cafe, где любили бывать раньше, еще до пандемии.

Галина Александровна была в прекрасном расположении духа. Женщина вспомнила то время, когда в Мавзолее находились тела двух вождей — Ленина и Сталина.

«Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами», - в заключение своего рассказа о прогулке написала Елена Малышева.