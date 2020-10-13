В Забайкалье запущены более 4 тысяч образовательных программа для раскрытия детских талантов

Дополнительные занятия расширяют возможности ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 4 тысяч программ допобразования в Забайкалье направлены на раскрытие детских талантов. О развитии региональной системы дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» речь шла на заседании межведомственной рабочей группы под председательством вице-губернатора региона Аягмы Ванчиковой. Заседание прошло при участии заместителя руководителя федеральной экспертной группы по внедрению целевой модели дополнительного образования детей Анатолия Барсукова.

ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ СНИЖАЕТСЯ

Заместитель губернатора отметила, что на сегодняшний день для детей и родителей в Забайкальском крае разработан и действует общедоступный сайт-каталог «Навигатор дополнительного образования». В нем зарегистрировано более 1100 организаций, общего и дополнительного образования детей. В информационной системе опубликованы программы различной направленности - социально-педагогической, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической, которые реализуют детско-юношеские спортивные школы, музыкальные, художественные школы, танцевальные студии.

«Дополнительные занятия расширяют образовательные возможности ребенка, помогают сделать выбор профессии. Задача взрослых - создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей», - пояснила Аягма Ванчикова.

Замгубернатора подчеркнула, что организация занятости детей во внеурочное время влияет на снижение детской преступности в крае. Об этом свидетельствуют данные статистики. Число правонарушений среди несовершеннолетних за последнее время снизилось с 7,6 процента до 5.

Согласно целям национального проекта, охват детей дополнительным образованием в Забайкалье к 2024 году должен составить 80 процентов, к 2030 году - 86 процентов.

ТИРАЖИРОВАНИЕ НА РЕГИОН

Учитывая специфику региона, а именно удаленность наших территорий, в крае проведена интеграция общего и дополнительного образования. Об этом рассказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Наталья Шибанова.

«Те средства, которые сегодня направляются в систему общего образования на создание спортивных залов, оснащение кабинетов технологии, на открытие цифровых центров «Точек роста», позволяют обеспечить доступность дополнительного образования для каждого ребенка, - отметила Наталья Шибанова. - Особенно в тех населенных пунктах, где единственной социокультурной структурой является общеобразовательная школа».

С 1 сентября этого года определены 19 районов в качестве пилотных, на территориях которых внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования. Она предусматривает получение дополнительного образования детьми в возрасте от 5 лет до 17 лет за счет средств государства. Это право подтверждается сертификатом дополнительного образования. Сертификат может использоваться для записи на обучение по программе, включенной в «Навигатор дополнительного образования детей» в Забайкальском крае.

Аягма Ванчикова отметила, что в дальнейшем проект будет распространен на территорию всего Забайкальского края и призвала муниципалитеты к активной работе.