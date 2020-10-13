Стартовал второй этап турнира Дальнего Востока и Сибири на кубок губернатора Забайкалья по компьютерному спорту в «Dota 2»

Фото федерации компьютерного спорта Забайкальского края

10 октября начался второй этап турнира Дальнего Востока и Сибири на кубок губернатора Забайкальского края по компьютерному спорту в дисциплине «Dota 2». Призовой фонд соревнования составляет 375 тысяч рублей. Команда-победитель турнира получит 175 тысяч рублей, серебряные призеры - 125 тысяч рублей, а бронзовые - 75 тысяч рублей.

«В соревнованиях зарегистрировалось семнадцать команд из Читы, Хабаровского, Приморского краев, Республики Бурятия, а также Новосибирской и Сахалинской областей. В состав одной команды входят пять человек - это основной состав и два запасных игрока», - сообщил главный судья турнира Евгений Глебов.

Трансляция и обзор игр будут происходить на платформах Twitch или ВКонтакте. Во избежание жульничества связь между игроками будет проводиться на официальном канале данного турнира в дискорде. Кроме того, организаторами может потребоваться видеоконференция с любым участником для подтверждения личности.

По всем вопросам, связанными с проведением соревнований, можно обратиться по телефону: 8-914-455-96-69 – Евгений Анатольевич Глебов или в группу в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, соревнования проходят в три этапа. Первый – регистрация. Второй этап отборочные соревнования, которые состоятся 10, 11, 17, 18, 24 и 25 октября в режиме онлайн. 5 и 6 ноября в Чите пройдут полуфинал и финал данных соревнований. Регистрация команд на участие в турнире завершилась 2 октября. Организаторами соревнований выступает Федерация компьютерного спорта Забайкальского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Ранее в апреле краевая федерация компьютерного спорта и министерство физической культуры и спорта Забайкальского края по поручению губернатора Александра Осипова устроят бесплатные онлайн-турниры по Dota 2 и CS:GO.

«В условиях карантина нам важно занять детей и молодых людей дома. По поручению губернатора мы запускаем онлайн турниры #ИграемДома75, в которых могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет и старше. В современном мире спорт может быть не только активный, но и интерактивный, который привлекает очень много молодёжи, а наша задача обеспечить информационную безопасность наших детей и устроить увлекательные соревнования», — сообщила министр спорта Виталия Ломаева.