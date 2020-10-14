«Специалисты высокого класса»: эксперты Минздрава России оценили работу детских онкологов Забайкалья

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Забайкальского края

Специалисты национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева в течение нескольких дней работали в медицинских организациях Забайкальского края. Эксперты посетили три учреждения, где занимаются диагностикой и лечением онкологических заболеваний у детей.

«Проведена большая работа, направленная на обследование службы детской онкологии-гематологии и изучение качества оказания медпомощи в регионе. В частности, мы посетили краевой онкологический диспансер, краевую детскую клиническую больницу, и краевую станцию переливания крови», - сообщила начальник отдела охраны материнства и детства министерства здравоохранения края Елена Буянова.

Как отметила представитель Минздрава края, московские эксперты оценили детскую онкологическую службу на высоком уровне:

«Несмотря на то, что детская онкологическая служба входит во взрослую и располагается на одной базе, к ней уделяется особое внимание со стороны администрации, дети находятся в комфортных условиях, у них всегда достаточно лекарств и медикаментов, и даже работает дистанционная школа для обучения маленьких пациентов».

Московские врачи отметили и тот факт, что лечение в регионе для детей оказывается на современном уровне, местные специалисты тесно работают с федеральной клиникой им. Рогачева.

«Все медицинские специалисты грамотные, высокого класса. Важно отметить, что при направлении выписок на консультацию к нам в московскую клинику, диагнозы всегда совпадают. Это говорит о том, что забайкальские медспециалисты имеют соответствующую квалификацию, подготовку и хорошую школу», - подчеркнули московские эксперты.

Отметим, что онкологическая служба в регионе участвует в нацпроекте «Здравоохранение» по региональному направлению «Развитие онкологической службы». Только в течение этого года приобретено 73 единицы медоборудования на сумму более 400 миллионов рублей.