Анекдоты: Хожу на нудистский пляж, чтобы не встречали по одежке

- И кто же был героем твоего детства?
- Буратино, Пиноккио, Незнайка, Чиполлино.
- Хм, они все сидели.
* * *
...Моя бабушка очень любит пересматривать мои детские фото... при этом тихо шепча себе под нос: «Где ж мы тебя, подлюка, недоглядели-то?»
* * *
Вот бы сняли серию «Маши и Медведя», где она орет, чтобы получить то, что хочет, а получает от Мишки по пятой точке. Сколько детей бы стали послушнее!
* * *
Водители часто недооценивают помеху справа. Особенно ту, которая сидит рядом на пассажирском кресле и постоянно что-то трындит…
* * *
- Ты вообще слушаешь меня?! Вот о чем я сейчас говорила?
- О своей бабской фигне, как обычно.
- Ладно, на этот раз тебе повезло.
* * *
Работаю поваром. Не представляете, как тяжело готовить еду и отдавать ее чужим, незнакомым людям…
* * *
Предложила интернетовскому знакомому писать друг другу романтические письма.
Как в старину - бумажные, в конвертах.
Он долго молчал, а потом спросил:
- Натаха, признайся честно: ты в тюрьме?
* * *
- Доченька, выпей со мной…
- Ну папа!..
- Что? Я же с тобой уроки делал.
* * *
Парень говорит по телефону с девушкой:
- Милая, что ты так долго на мой звонок не отвечала?
- Я поставила на тебя новую мелодию.
- И что?
- Танцевала, пока телефон звонил...
* * *
По результатам многочисленных опросов среди женщин, лучшим сервисом доставки продуктов на дом признан муж.
* * *
Люди живут так, будто бы у них есть в запасе вторая жизнь: не пьют, не курят, рожают детей, работают на трех работах.
* * *
Три стадии в отношениях между Россией и некоторыми республиками бывшего СССР:
1. Россия, помоги!
2. Долой русских оккупантов!
3. Россия, помоги!
* * *
Сегодня подошли гопники, хотели отжать iPhone.
Сказал, что еще не купил.
Сделали предзаказ.
* * *
В чеченском цирке клоун запоминает тех, кто не смеется.