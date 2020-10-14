Анекдоты: Хожу на нудистский пляж, чтобы не встречали по одежке

- И кто же был героем твоего детства?

- Буратино, Пиноккио, Незнайка, Чиполлино.

- Хм, они все сидели.

* * *

...Моя бабушка очень любит пересматривать мои детские фото... при этом тихо шепча себе под нос: «Где ж мы тебя, подлюка, недоглядели-то?»

* * *

Вот бы сняли серию «Маши и Медведя», где она орет, чтобы получить то, что хочет, а получает от Мишки по пятой точке. Сколько детей бы стали послушнее!

* * *

Водители часто недооценивают помеху справа. Особенно ту, которая сидит рядом на пассажирском кресле и постоянно что-то трындит…

* * *

- Ты вообще слушаешь меня?! Вот о чем я сейчас говорила?

- О своей бабской фигне, как обычно.

- Ладно, на этот раз тебе повезло.

* * *

Работаю поваром. Не представляете, как тяжело готовить еду и отдавать ее чужим, незнакомым людям…

* * *

Предложила интернетовскому знакомому писать друг другу романтические письма.

Как в старину - бумажные, в конвертах.

Он долго молчал, а потом спросил:

- Натаха, признайся честно: ты в тюрьме?

* * *

- Доченька, выпей со мной…

- Ну папа!..

- Что? Я же с тобой уроки делал.

* * *

Парень говорит по телефону с девушкой:

- Милая, что ты так долго на мой звонок не отвечала?

- Я поставила на тебя новую мелодию.

- И что?

- Танцевала, пока телефон звонил...

* * *

По результатам многочисленных опросов среди женщин, лучшим сервисом доставки продуктов на дом признан муж.

* * *

Люди живут так, будто бы у них есть в запасе вторая жизнь: не пьют, не курят, рожают детей, работают на трех работах.

* * *

Три стадии в отношениях между Россией и некоторыми республиками бывшего СССР:

1. Россия, помоги!

2. Долой русских оккупантов!

3. Россия, помоги!

* * *

Сегодня подошли гопники, хотели отжать iPhone.

Сказал, что еще не купил.

Сделали предзаказ.

* * *

В чеченском цирке клоун запоминает тех, кто не смеется.