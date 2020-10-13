«Пятёрочка» возглавила рейтинг самых любимых брендов россиян в локдаун

Об этом свидетельствуют данные исследования BCG и «Ромира» «Российские потребители – новая реальность». В топ-3 также вошли Сбербанк и Youtube.

Исследование BCG и «Ромира» анализирует отношение потребителей к сложившейся из-за пандемии COVID-19 ситуации, а также изучает изменения потребительского поведения на горизонте шести месяцев и перспективы различных каналов сбыта. В нём приняли участие 1500 респондентов из разных социально-демографических групп с углублённым исследованием по Москве. Выборка репрезентирует городское население России. Проанализированы данные о потребительских расходах в 40+ товарных категориях.

«Наша ключевая цель – заслужить доверие гостей. С самого начала пандемии мы стараемся помочь нашим гостям адаптироваться к новым реалиям. Приоритетом для нас стала безопасность, и мы провели колоссальную работу, чтобы обеспечить безопасность при поставках продуктов и в магазинах, приняв все необходимые профилактические меры для снижения распространения вируса, в рекордно короткие сроки масштабировали услугу экспресс-доставки и реализовали целый ряд социально значимых инициатив для поддержки тех, кто в этом нуждается. Очень приятно, что эти усилия высоко оценили наши гости, и теперь безопасность – новый стандарт нашей работы. Стать самым любимым брендом в стране – это также большая ответственность для нас, поэтому мы продолжим делать всё для укрепления оказанного нам доверия», — отметил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

«Некоторые бренды в сложившейся ситуации смогли заручиться прочной поддержкой клиентов. Так торговая сеть «Пятёрочка» оказалась самым любимым брендом на карантине», — отметил управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов.