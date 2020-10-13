Центробанк увековечил подвиг врачей юбилейным четвертаком

25-рублевка посвящена «самоотверженному труду медицинских работников». Фото: cbr.ru

ЦБ выпустил в обращение новые юбилейные монеты. 25-рублевка посвящена «самоотверженному труду медицинских работников». И хотя ни на самой монете, ни при описании ее не присутствует слово «коронавирус», сомневаться не приходится: ее создание навеяно именно медицинскими подвигами этого года по борьбе с пандемией.

На оборотной стороне монеты изображены мужчина и женщина в защитных костюмах и с реанимационными чемоданчиками.

Тираж этой монеты составит 5 млн экземпляров. Много это или мало? Для сравнения: сегодня в России ходит более 68 млрд монет разного номинала (от 1 копейки до 10 рублей). То есть шанс встретить ее примерно 1 к 13,5 тысячи.

Еще одна новая юбилейная монета выпускается номиналом 10 рублей. Ее тираж будет меньше - 1 млн экземпляров. Она идет в серии «Человек труда» аналогичных юбилейных монет и посвящена работникам транспортной сферы. Фото: cbr.ru

К слову, аналогичные юбилейные 25-рублевые монеты выпускались Центробанком и ранее. Например, к Сочинской Олимпиаде или чемпионату миру по футболу. На нумизматических сайтах их сейчас продают перекупщики по ценам от 50 до 500 рублей в зависимости от серии.