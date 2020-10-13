Губернатор Александр Дрозденко: Ленинградская область в два раза увеличивает объемы тестирования на COVID-19

Объемы тестирования на COVID-19 в Ленинградской области будут увеличены в два раза. Кроме того, регион закупил дополнительное оборудование для больниц и ковидных отделений, а также выделил из бюджета средства на приобретение бесплатных лекарств для инфицированных пациентов, проходящих лечение на дому. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в Инстаграме.

- В ситуации с COVID-19 Ленинградская область снова принимает нестандартные решения: стремимся сохранить экономическую активность и избежать новых ограничений. Для этого в 2 раза увеличиваем объемы тестирования, - написал глава региона на своей странице в соцсети. - В лаборатории закуплено дополнительное оборудование - 2 амплификатора нуклеиновых кислот, а также увеличено число сотрудников.

По словам губернатора, лаборатории Ленинградской области сейчас работают 24 часа в сутки семь дней в неделю. Больницы области продолжают оснащать новым оборудованием для диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

- За последние 4 месяца поставлено: 290 аппаратов ИВЛ, 1876 мониторов слежения, 3 аппарата КТ. Закупается низкотемпературный холодильник для организации вакцинации от COVID-19 во Всеволожскую КМБ, - рассказал Александр Дрозденко.

Кроме того, из бюджета региона дополнительно выделили 5 млн рублей на закупку бесплатных лекарств для больных, лечащихся на дому. Средства в основном пойдут на приобретение препарата фавипиравир. Пациенты смогут бесплатно получить его по рецепту, выписанному врачом.

Одновременно в регионе ужесточается масочный режим. Губернатор пообещал, что в «красной зоне» (районах с высокими показателями заболеваемости) будут ежедневно проходить рейды, выявляющие его нарушителей. Проверки будет производить 21 бригада, состоящая из сотрудников администрации. Бригады будут контролировать, насколько добросовестно граждане и организации выполняют требования Роспотребнадзора и соблюдают масочный режим.

- Пожалуйста, берегите себя и близких! Носите маски и избегайте мест скопления людей, - посоветовал Александр Дрозденко.

В Ленинградской области по данным на 13 октября за сутки выявлено 99 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии вирус COVID-19 был диагностирован у 9343 человек. 103 инфицированных скончались, 5823 пациента выздоровели.