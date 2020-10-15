Каникулы звездных наследников: Гагарина с сыном полетали на вертолете, а дочь Тимати оседлала волну

В честь праздника Полина Гагарина привела сына на площадку, где именинника ждал компактный вертолет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Двухнедельные каникулы, свалившиеся на головы столичных родителей, многих поставили в тупик: чем занять отпрысков, когда сам продолжаешь работать? Не избежали этой участи и звезды - в Инстаграмах знаменитостей запестрели одни и те же вопросы.

- Большинство семей, которых я знаю, судорожно думают, как провести осенние каникулы. Хочется хоть куда, делитесь идеями, - попросил у подписчиков совета телеведущий Дмитрий Шепелев, который после ухода с Первого канала стал примерным отцом не только в жизни, но и на экране (теперь он ведет семейное шоу на ТНТ, куда знаменитости приходят со своими детьми).

Однако, где проводит каникулы сын Жанны Фриске, который в этом году пошел в первый класс элитной английской школы, его отец так и не рассказал. Платона, за которого все еще ведут борьбу родители певицы, телеведущий тщательно прячет от чужих глаз.

Полина Гагарина

Сын певицы от первого брака с актером Петром Кисловым ходит в ту же общеобразовательную школу в районе Цветного бульвара, где когда-то училась его знаменитая мама. Для Андрея внеочередные каникулы совпали с днем рождения: 14 октября парню, который уже на полголовы перерос саму Полину, исполнилось 13 лет. В честь праздника звезда привела сына на площадку, где именинника ждал компактный вертолет.

- А кто водить-то будет? - удивился Андрей, не увидев рядом пилота. И услышал в ответ: "Садимся на место водителя!".

Управлять винтокрылым подростку, конечно, не пришлось - за штурвал сел профессионал. А после головокружительных полетов над Москвой Гагарина взяла сына с собой на "Голос", где познакомила с рэпером Бастой.

Анфиса Чехова

На время каникул восьмилетнего сына Соломона телеведущая решила и себе устроить отпуск на Сочинском побережье. Чехова с сыном отдыхают в санатории, где можно "назагораться, накупаться, оздоровиться и отъесться". Благо, погода располагает: вода и воздух +24С.

Кроме фирменных фото в купальнике в самых волнующих ракурсах, Анфиса делится и снимками семейного отдыха - пляж, бассейн, стрельба по мишеням в тире... А на днях ведущая впервые участвовала в семейных соревнованиях, правда, вместо мужа, с которым Чехова давно развелась, выступала няня. Такая замена пошла на пользу - их команда "Расколбас" заняла первое место. Похоже, на собеседовании Анфиса устраивает помощницам тест "упал-отжался"...

Тимати

Шестилетняя дочь рэпера, которая в этом году стала первоклашкой, большую часть свободного времени проводит с бабушкой Симоной. Она водит Алису на занятия гимнастикой, учит с ней стихи, а на днях побывала с внучкой в специальном бассейне для флоубординга (это серфинг в искусственных условиях). Оседлать быстрые волны малышке пока тяжеловато - вес слишком мал, поэтому начинающую серфингистку то и дело смывает мощным потоком. Занимается Алиса в защитном шлеме и спасательном жилете под присмотром опытных инструкторов и знаменитого папы, который и сам любит финты на доске.

- Тимур не строгий тренер, он объясняет спокойно, - заверила Симона подписчиков.

Сергей Жуков

Дети нестареющего лидера "Руки Вверх", который до сих пор штампует хиты и собирает стадионы, тоже грезят сценой. Правда, в другом амплуа: на каникулах, пока ровесники гоняли в футбол и зависали в телефонах, 10-летний Энджел Жуков дебютировал в театре. Его главная роль в спектакле "Вождь краснокожих" так растрогала знаменитого отца, что он пустил слезу прямо в зале.

- Это были слезы гордости! - признался счастливый Сергей Жуков. - Зрители не дадут соврать: мой сын молодец. Я так рад, что профессионалы разглядели в нем то, что поначалу видели только папа с мамой.

А сам юный артист назвал этот день главным событием за последний год:

- Никогда не забуду тот день, когда я услышал, что, возможно, буду играть главную роль в спектакле. Верилось с трудом. Прошло лето тренировок и занятий по Зуму... Месяц ежедневных репетиций в сентябре... И вот это свершилось. Обещаю: я буду стараться и не подведу!

Глюкоза

Отдохнуть на каникулах певице не удалось: Глюкоза вовсю работает над своим главным проектом - музыкальной карьерой старшей дочери. На днях 13-летняя Лида под псевдонимом Lidus презентовала свой первый клип. Юную звездочку во всем поддерживают родители, тем более, что со школой у нее как-то не задалось. В этом году бунтарку Лиду, которая уже била татуировки, красила волосы в кислотные оттенки и даже брилась налысо, исключили из гимназии, где она занималась с детского сада. Смириться с неординарностью девочки, которая изо дня в день нарушала строгий дресс-код и на все имела собственное мнение, преподаватели так и не смогли.

Теперь дочь Глюкозы учится в творческой школе Сергея Казарновского и под чутким руководством мамы ищет себя в шоу-бизнесе.

- Я во всем ее оберегаю, чтобы Лида себе не навредила. Пусть пробует, - признается мама-продюсер.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Киркорова осудили за макияж 8-летней дочери

Дети поп-короля, также как и многих других знаменитостей - Яны Рудковской, Ксении Бородиной, рэпера Джигана, Ани Лорак, Александра Реввы и других, учатся в Подмосковье, поэтому внеурочные каникулы их не коснулись. "Маленькая деревенская школа без понтов", - так Киркоров называет частную гимназию недалеко от своего загородного дома в коттеджном поселке на Мякининском полуострове.

Но семейные выходные никто не отменял: на днях Филипп Бедросович вывез наследников в самый большой в Москве парк аттракционов. Алла-Виктория и Мартин летали на каруселях, развлекались с аниматорами и совершили набег на магазин с диковинным мармеладом. Но, разглядывая семейные фото, внимательные подписчики все равно нашли в чем упрекнуть знаменитого отца.

Филипп Киркоров сводил детей на аттракционы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Зачем вы Алле-Виктории глаза накрасили? Не рано ли макияж восьмилетней девочке? Не приучайте ребенка к своим сценическим штучкам, пусть наслаждается детством! - раскритиковали Киркорова пользователи соцсетей.