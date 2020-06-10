Сын Дмитрия Шепелева пойдет в элитную школу: как устроена жизнь единственного ребенка Жанны Фриске

Весной Платону Шепелеву исполнилось 7 лет. Весь минувший год он уже учил уроки в подготовительном классе, а осенью пойдет в первый класс. Рассказываем, как сейчас устроена жизнь единственного сына Жанны Фриске.

На следующей неделе будет пять лет, как умерла Жанна. Дмитрий Шепелев сделал все возможное, чтобы стать хорошим отцом для их сына Платона. Помогла любовь и консультации со специалистами – психологами. Дмитрий, прислушиваясь к их советам, объяснил сыну, что у него есть мама. Шепелев попросил все свое окружение не говорить Платону, что его мама звезда, знаменитая певица – старается, чтобы ребенок чувствовал и понимал, что мама – настоящий, живой человек: «Пусть он и не может ее обнять, но она у него есть».

Дмитрий, конечно, и воспитывает, и балует – старается: устраивает крутые дни рождения, показывает мир, угадывает увлечения и интересы. И школу для единственного наследника выбирал тщательно – знакомился с учителями, собирал отзывы о разных системах образования. В итоге выбрал частную школу с отличной репутацией и хорошим рейтингом в центре Москвы – обучение в год здесь стоит 1 млн. 400 тыс. руб. Платон прошедший учебный год посещал нулевой (подготовительный) класс, а в сентябре пойдет в первый. На вопросы о том не заменила ли гражданская жена Шепелева маму ребенку, Дмитрий отвечает всегда отрицательно: «В этой ситуации я и мама, и папа».

Вот такое расписание занятий в своем нулевом классе на карантине нарисовал мальчикФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий не показывает в социальных сетях лицо сына: объясняет так - вот ребенок вырастет и сам решит хочет он или нет публичности. Но Шепелев периодически записывает видео для соцсетей, где делится зарисовками о ребенке, его воспитании.

Вот 5 историй о Платоне Шепелеве от Дмитрия Шепелева.

Первая: «Мне сын прямо сказал, ты когда сердишься, выглядишь старым, а когда в хорошем настроении и улыбаешься - ты молодой! Теперь я слежу за лицом. Почти всегда…»

Вторая: «Сын любит «Нирвану» и попросил разрешение покрасить волосы - как у Курта». Платон Шепелев фанат рок-музыки, поэтому на минувший новый год папа подарил мальчику электрогитару – это было его желанием в письме Деду Морозу. Кстати, папа разрешил мальчику покрасить волосы. Смывающимся красителем, естественно. А однажды Дмитрий устроил сюрприз Платону – исполнил желание: привел на репетицию настоящей рок-группы.

У папы с сыном иногда совпадают обновкиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Третья: «Оказавшись с ребенком двадцать четыре на семь - начал делать ему гораздо больше замечаний: это не делай, сюда не лезь, не топочи, не кричи. Сам себе удивился, потому что всегда был, в общем, за свободу действий и самовыражения ребенка - главное, чтобы голову не разбил, а остальное можно. Так было легко рассуждать раньше, а сейчас нет. И вот сейчас я осознал, что решение этой ситуации заключается не в том, чтобы перестать делать замечания или наоборот начать вести себя строже. Решение в том, что ребенка я, как и прежде, просто должен принимать таким какой он есть, как и было всегда, даже тогда, когда мы проводили вместе гораздо меньше времени. Расслабься, папаша. Пойдем в «Шакала» играть, подурачимся!» Это Дмитрий рассказала о налаживании «карантинного» графика.

Комната Платона в новой квартире, которую недавно в центре Москвы купил Дмитрий Шепелев

Четвертая: «Я всегда был мягким отцом, даже чересчур. Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся…» Шепелев если и наказывает, то мягко: «Я прошу не бегать после сказки на ночь, потому что потом начинаются прятки под кроватью, а потом: «посиди со мной еще», «ой, мне страшно», «ой, не могу заснуть». Поэтому, кто встал - тому штраф: день без сладкого. Самое строгое, что я когда либо делал - это три дня без сладкого и без мультфильмов…»

Пятая: «В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми. Они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья». Шепелев живет гражданским браком с модным архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе пара три года. Познакомились они, благодаря детям погодкам, сын Шепелева и дочь Тулуповой ходили в один детсад. А потом их пара совпала в приложении – в тиндере. А теперь на самоизоляции их дети вместе учили уроки в нулевом классе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Папа, я так хочу, чтобы Платошка жил у вас»: отец рассказал о просьбе Жанны Фриске перед смертью

Сыну певицы Платону исполнилось 7 лет [эксклюзив kp.ru]