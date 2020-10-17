Экс-супруга бизнесмена Ефима Малкина: Бывший муж-миллиардер хочет отнять у меня дочь!

По словам окружения, Анастасия - прекрасная мать для 5-летней Анечки. Девочка очень привязана к маме. Фото: Личный архив

Историй, в которых знаменитые и богатые отцы забирали детей у бывших жен, множество. Список женщин, разлученных со своим ребенком, рискует пополниться еще одним именем. Экс-сенатор и топ-менеджер компании Романа Абрамовича олигарх Ефим Малкин подал в суд на бывшую жену Анастасию Гулынскую, намереваясь забрать себе 5-летнюю дочь Анну. Несчастная мать в отчаянии и не знает, что делать.

- Я боюсь вести Анечку в детский сад, боюсь выходить с ней из дома - в любой момент люди Малкина могут отнять мою девочку, - рассказала Анастасия «КП». - Он меня просто размажет, кто я против него? Другого варианта, кроме как придать эту историю огласке, у меня нет.

«Плохо знает цифры и не умеет читать»

Читаем поданный Ефимом Малкиным иск в суд: «…образ жизни Анны не способствует ее интеллектуальному, духовному и физическому развитию. Дочка плохо знает буквы и цифры, не умеет читать».

Следом Анастасия демонстрирует видео: Аня играет на пианино. В следующем ролике малышка пересказывает сказку про Золушку. Милый ребенок с хорошим словарным запасом. Видимо, говорит Анастасия, все это недостаточные аргументы. Показывает характеристики из детского сада и экспертизу психолога - оба документа гласят, что Аня по интеллектуальному развитию и прочим показателям даже опережает свой возраст. И что очень привязана к маме. В иске же в суд от Ефима Малкина, кроме прочего, прописано, что тесного эмоционального контакта с родительницей у девочки нет и она якобы привязана больше к отцу, потому и должна жить с ним.

- Об этом иске мы с моим адвокатом узнали случайно. Так как иск подан не по месту моей прописки в Лефортовский суд, как положено по закону, а почему-то в Хамовнический, - говорит Анастасия. - Причем рассмотрение дела назначено в кратчайшие сроки. На днях общий знакомый поделился: Ефим Наумович хвалился ему, что возьмет дочь на выходной в гости, а обратно мне ее не вернет. Он давно превратил мою жизнь в ад, а теперь вознамерился отнять самое дорогое!

В иске Малкин требует передать дочь на воспитание ему.

Роман с олигархом

С Малкиным Анастасия познакомилась, с ее слов, в большой компании общих друзей. Было это почти двадцать лет назад. Насте исполнился 21. Ефим Наумович на двадцать семь лет старше. Красиво ухаживал. Они сходились и вновь разбегались. Анастасия даже замуж успела выйти за другого и родить дочь, но Малкин старался вернуть отношения. Роман с олигархом виделся Анастасии бесперспективным. Он ведь был женат. С супругой Доней Нахмановной бизнесмен рука об руку прошел лихие 90-е, удачно поучаствовал в приватизации, вошел в бизнес на Чукотке.

И все же Малкин развелся. Женился на Насте. Почти сразу потребовал: никаких встреч с друзьями. Настоял, чтобы она уволилась с работы - жена должна сидеть дома и ждать мужа. Гулынская, искусствовед по образованию, ушла из художественной галереи, где тогда работала.

- Вскоре, - рассказывает, - муж стал умолять родить. Забеременеть не получалось, возможно, давал о себе знать и возраст мужчины (уже за 60), и нервный, как у многих чиновников и бизнесменов, образ жизни. Пришлось прибегнуть к ЭКО. Беременность наступила, а спокойная счастливая жизнь - нет. Муж разрывался между старой семьей и новой. Регулярно отлучался к первой жене, дочери и внукам. В конце концов в прежней семье и остался.

Анастасия с новорожденной Анечкой после роддома вернулась в свою добрачную квартиру. Подала на развод, но потом отказалась от иска, надеясь сохранить семью хотя бы ради ребенка. Но Малкин настаивал на разводе, указав в суде на то, что ему 61 год, и если сейчас он не разведется, он может не успеть создать новую семью, так как «средняя продолжительность жизни среди мужчин в РФ 59 лет». Анастасия подписала согласие, материальных претензий не предъявляла. Даже на алименты подавать не стала, решив, что если захочет помогать дочери - поможет.

Но дальше наступило то, что Анастасия называет «кромешным адом».

Экс-сенатор Ефим Малкин оставил Анастасию с новорожденной дочкой и вернулся в прежнюю семью. Фото: © Дума Чукотского автономного округа

«Мстит, что не хожу с протянутой рукой?»

Через суд, где Ефим Наумович выступил истцом, дважды был определен график его общения с маленькой Аней. Понедельник - среда - пятница в вечернее время. Плюс полдня субботы и утро воскресенья один раз в месяц.

- Но вот что мы имели по факту, - продолжает Анастасия. - Например, лето 2017-го. Звоню Ефиму и прошу перенести его встречу с Аней на один-два дня. Потому что хочу вывезти дочь на выходные в дом отдыха. Или, предлагаю ему, давай ты приедешь в дом отдыха и повидаешь дочь? Приехать он отказывается, говорит, занят. А едва мы уезжаем из дома, как он вместе с судебным приставом идет по месту моего жительства, фиксирует, что я и дочь в квартире отсутствуем - далее составляется протокол об административном нарушении. Так было неоднократно. Фактически мы с дочерью оказались под домашним арестом.

Правда, позже столичная прокуратура, куда обратилась Анастасия, провела служебную проверку. Действия приставов признали неправомочными. Все протоколы о нарушениях в отношении Анастасии и выписанные ей штрафы были отменены.

И вот теперь новый иск. Где же будет жить Анечка, если ее отнимут у матери? Ефим Наумович не скрывает: в его «старой» семье.

- Его бывшая жена и особенно дочь не пылают ко мне теплыми чувствами, - говорит Анастасия. - И как, вы думаете, они относятся к ребенку, рожденному от их мужа и отца?

Не будем сбрасывать со счетов и то, что Малкину 66 лет. В случае чего маленькая Аня становится наследницей первой очереди. На кону миллиардное состояние, так что первая семья примет малышку с распростертыми объятиями. Но то, что они не захотят отдавать ее Анастасии, это очевидно.

- Не нужны нам ваши миллиарды, Ефим Наумович, - обращается женщина к бывшему мужу. - Мне нужна дочь. Я работаю, у меня собственная дизайнерская компания, я сама могу обеспечить Аню. Девочка посещает хороший детсад, занимается музыкой, танцами, спортом. Однако Малкин не слушает никаких аргументов. Видимо, он мстит мне за то, что я не сломалась, не хожу с протянутой рукой.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

У матери и отца неравные силы

Адвокат Анастасии Гулынской Виктория КРЫЛОВА:

- Настю я знаю почти пятнадцать лет. Она очень ответственная мать для своей дочери от первого брака, которой сейчас 15, и не менее замечательная для младшей. И очень непонятно, какие претензии к ней вновь возникли.

Анастасию вызвали в органы опеки и спросили: почему у девочки во время последней встречи с отцом были накрашены ногти на руках? Анастасия объясняла, что они просто играли и забыли смыть. Самое поразительное, что регламент о рассмотрении заявлений в 30 дней не работает - мать оказалась на комиссии в органах опеки всего через несколько дней от подачи заявления отцом. Мы также обратились с ответным заявлением в опеку по месту жительства Малкина в городе Одинцово. Но, увы. Заявление лежит нерассмотренное, по телефону нам сухо отвечают: «30 дней!» Мы можем не успеть защитить права матери и ребенка, учитывая явное неравенство даже в рассмотрении обращений. Я рада, что Анастасия обратилась в СМИ. Давно пора придать это дело огласке!