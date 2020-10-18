Пять книг осени 2020: Любимое чтение Дженнифер Лопес и вакцина против СПИДа

«Успешно счастливый» стала бестселлером по версии Amazon и The New York Times, а среди восторженных читательниц оказалась Дженнифер Лопес. Фото: face to face/GLOBAL LOOK PRESS

«Лев Толстой очень любил детей»

Анекдоты о писателях, приписываемые Хармсу

Издательство «Бомбора»

«Анекдоты из жизни Пушкина» («Пушкин был поэтом и все что-то писал. Однажды Жуковский застал его за писанием и громко воскликнул: «Да никако ты писака!») придумал гениальный Даниил Хармс. Но он сочинил их только семь. В начале 70-х тему подхватили и развили художники Наталья Доброхотова-Майкова и Владимир Пятницкий: они забавы ради придумали еще несколько десятков абсурдистских анекдотов о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Лермонтове, Федоре Михайловиче Достоевском… «Лев Толстой очень любил детей. Утром проснется, поймает кого-нибудь и гладит по головке, пока не позовут завтракать».

«Лев Толстой очень любил детей».

«Гоголь только под конец жизни о душе задумался, а смолоду у него вовсе совести не было. Однажды невесту в карты проиграл. И не отдал». «Лермонтов хотел у Пушкина жену увезти на Кавказ. Все смотрел на нее из-под колонны, смотрел… Вдруг устыдился своих желаний.«Пушкин, - думает, - зеркало русской революции, а я свинья». Пошел, встал перед ним на колени и говорит: «Пушкин, - говорит, - где твой кинжал? Вот грудь моя!» Пушкин очень смеялся».

Все это разошлось в самиздате, потом многими на автомате приписывалось Хармсу (и однажды чуть не вошло в его собрание сочинений). А теперь блокнотик, куда Доброхотова-Майкова и Пятницкий все это записывали, сопровождая иллюстрациями, опубликован в своем первозданном виде - с большой аккуратностью, как литературный памятник.

«Коронавирус. Инструкция по выживанию».

«Коронавирус. Инструкция по выживанию»

Владимир ГУБАРЕВ

«Академики против вирусов»

ИД «Комсомольская правда»

Две книги, выпущенных нашим Издательским домом. Одна из них составлена из публикаций о коронавирусе в бумажной газете и на сайте kp.ru: это прямые и четкие советы, как не стать его жертвой. Чтения на час, а пользы - на всю оставшуюся жизнь.

Вторая книга - для тех, кто хочет разобраться в вирусологии чуть подробнее. Владимир Губарев - классик российской журналистики, и его книга - сборник интервью с крупнейшими учеными, занимающимися этими маленькими мерзкими существами. «Вирусы - существа таинственные, непонятные, а потому очень интересные», - пишет он в предисловии. А за этим следует серия интервью с врачами, взятыми в разные годы, но, безусловно, достойными сохраниться в виде книги. Тема постепенно расширяется - врачи рассказывают Губареву не только о вирусах, но и обо всем остальном, с чем приходилось сталкиваться в практике.

«Академики против вирусов».

Например, Рахим Хаитов рассказывает Губареву о вакцине против СПИДа («Правда, это еще кандидат в лекарства, но эксперименты продолжаются. А я упомянул об этой вакцине, так как убежден, что мы добьемся успеха - экспериментальные данные обнадеживают») и о «Грипполе», вакцине против гриппа, которой очень гордится, - она оказалась очень эффективна, в частности, для детей и пожилых людей, у которых иммунная система по определению слабая. А невролог Михаил Пирадов - о тех тайнах, которые скрывает в себе мозг, хуже всего исследованный орган в человеческом теле. «Известен, например, случай, когда женщина, спасая своего ребенка, который падал с балкона, потянулась за ним через перила, уже сама почти падая, успела его схватить, прижала к себе и в течение почти часа висела на одной руке до тех пор, пока не пришла помощь. Невероятно! В свое время я плаванием профессионально занимался, и мы, весьма тренированные пятнадцатилетние ребята, как-то на спор пытались провисеть максимально долго на перекладине. Просто провисеть. Уже через 4 - 5 минут у нас начиналась сильная боль в руках, потому что кровь не доходила до пальцев. А женщина висела на одной руке, держа ребенка, целый час! Мозг дал такую команду». Таких замечательных историй и серьезных рассуждений о будущем медицины (и, следовательно, человечества) в книге очень много.

Сергей Миронов

«Серёга»

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»

Подзаголовок этой книги - «Простые истории надежного парня»: это рассказы председателя партии «Справедливая Россия» о своей жизни. Его детство пришлось на романтические 60-е, когда профессия геолога считалась одной из самых прекрасных на свете. И Миронов в молодости, после службы в ВДВ, работал геофизиком на БАМе, в Якутии, в Монголии. А потом наступили 90-е, все переменилось, пришлось искать новую профессию - и Миронов смог ее освоить, получив второе высшее образование и занявшись ценными бумагами…

«Серёга».

Родилась эта книга из Живого Журнала, в котором Миронов публиковал короткие воспоминания, а сейчас решил собрать их вместе. Наверное, точнее всего описал ощущения от книги Сергей Степашин, экс-председатель правительства России. «Серёга»! Крепко пожать руку и похлопать по плечу. Как будто давно не видел старого друга. Смотришь ему в глаза - совсем не изменился. Ни бронзы в нем, ни меди от труб, хотя давно уже летает на космической высоте по меркам любого советского двора...»

Майк Байер

«Успешно счастливый»

ИД «Комсомольская правда»

Майк Байер - очень известный в Америке мотивационный тренер. И при этом не жулик (как многие, нынче именующие себя коучами и на стадионах впаривающие людям прописные истины за большие деньги), а умный и талантливый психотерапевт. Эта его книга стала бестселлером по версии Amazon и The New York Times, а среди восторженных читательниц оказалась, например, Дженнифер Лопес. Она пишет: «Эту книгу обязан прочесть каждый, кто хочет добиться успеха во всем. Майк Байер побуждает копаться людей глубоко в своей сути, задавая себе простые, но важные вопросы. Прочитав эту книгу, вы поймете, чего вы хотите на самом деле? Чего вы боитесь? Кто или что вас удерживает?»

А идея Байера в том, что каждый из нас может стать лучшей версией самого себя. То есть в нас живет «лучшее Я», на которое мы можем просто не обращать внимания. При этом в нас живет и «анти-Я», мешающее трезво смотреть на жизнь, заставляющее вспыхивать от гнева или съеживаться от страха даже перед незначительными проблемами и испытаниями. Для начала Байер предлагает почти игру: наделить именами «лучшее Я» и «анти-Я», представить их в качестве существа (даже не обязательно человекообразного, можно животного или мифического персонажа). И внимательно изучить - то есть, по сути, рассмотреть самого себя под новым углом зрения.

«Успешно счастливый».

А потом научиться бороться со своим эго (под которым Майк подразумевает «глубоко укоренившийся страх: не очевидный страх в виде боязни пауков или собак, а страх, связанный с тем, как мы ощущаем сами себя, и тем, как, по нашему мнению, нас воспринимает окружающий мир»), поддерживать отношения с другими людьми, наладить диалог с самим собой («Ваш самый суровый критик живет между вашими ушами, но знаете что? Ваш лучший, самый понимающий и верный друг может поселиться точно там же»).

Байер рассказывает, как «анти-Я» может влиять даже на такую вещь, как питание и лишний вес. И в качестве примера приводит своего друга, который к 20 годам, будучи одержим жирной, калорийной едой, весил 185 килограммов, заработав серьезную болезнь печени. А к 35 превратился в развалину. Он вернулся в норму и скинул килограммы лишь благодаря резекции желудка… Чтобы с вами такого не произошло, Байер дает простые рекомендации - как питаться, чтобы сбросить иго проклятого «анти-Я», подталкивающего к саморазрушению. Избавившись от него, обратившись к своей лучшей половине, вы сможете, например, открыться знаниям: изучать иностранные языки, заниматься совершенно новыми делами, к которыми у вас всю жизнь лежала душа.