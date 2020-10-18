Пять книг осени 2020: Любимое чтение Дженнифер Лопес и вакцина против СПИДа

«Успешно счастливый» стала бестселлером по версии Amazon и The New York Times, а среди восторженных читательниц оказалась Дженнифер Лопес. Фото: face to face/GLOBAL LOOK PRESS
«Лев Толстой очень любил детей»
Анекдоты о писателях, приписываемые Хармсу
Издательство «Бомбора»
«Анекдоты из жизни Пушкина» («Пушкин был поэтом и все что-то писал. Однажды Жуковский застал его за писанием и громко воскликнул: «Да никако ты писака!») придумал гениальный Даниил Хармс. Но он сочинил их только семь. В начале 70-х тему подхватили и развили художники Наталья Доброхотова-Майкова и Владимир Пятницкий: они забавы ради придумали еще несколько десятков абсурдистских анекдотов о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Лермонтове, Федоре Михайловиче Достоевском… «Лев Толстой очень любил детей. Утром проснется, поймает кого-нибудь и гладит по головке, пока не позовут завтракать».
«Лев Толстой очень любил детей».
«Гоголь только под конец жизни о душе задумался, а смолоду у него вовсе совести не было. Однажды невесту в карты проиграл. И не отдал». «Лермонтов хотел у Пушкина жену увезти на Кавказ. Все смотрел на нее из-под колонны, смотрел… Вдруг устыдился своих желаний.«Пушкин, - думает, - зеркало русской революции, а я свинья». Пошел, встал перед ним на колени и говорит: «Пушкин, - говорит, - где твой кинжал? Вот грудь моя!» Пушкин очень смеялся».
Все это разошлось в самиздате, потом многими на автомате приписывалось Хармсу (и однажды чуть не вошло в его собрание сочинений). А теперь блокнотик, куда Доброхотова-Майкова и Пятницкий все это записывали, сопровождая иллюстрациями, опубликован в своем первозданном виде - с большой аккуратностью, как литературный памятник.
«Коронавирус. Инструкция по выживанию».
«Коронавирус. Инструкция по выживанию»
Владимир ГУБАРЕВ
ИД «Комсомольская правда»
Две книги, выпущенных нашим Издательским домом. Одна из них составлена из публикаций о коронавирусе в бумажной газете и на сайте kp.ru: это прямые и четкие советы, как не стать его жертвой. Чтения на час, а пользы - на всю оставшуюся жизнь.
Вторая книга - для тех, кто хочет разобраться в вирусологии чуть подробнее. Владимир Губарев - классик российской журналистики, и его книга - сборник интервью с крупнейшими учеными, занимающимися этими маленькими мерзкими существами. «Вирусы - существа таинственные, непонятные, а потому очень интересные», - пишет он в предисловии. А за этим следует серия интервью с врачами, взятыми в разные годы, но, безусловно, достойными сохраниться в виде книги. Тема постепенно расширяется - врачи рассказывают Губареву не только о вирусах, но и обо всем остальном, с чем приходилось сталкиваться в практике.
«Академики против вирусов».
Например, Рахим Хаитов рассказывает Губареву о вакцине против СПИДа («Правда, это еще кандидат в лекарства, но эксперименты продолжаются. А я упомянул об этой вакцине, так как убежден, что мы добьемся успеха - экспериментальные данные обнадеживают») и о «Грипполе», вакцине против гриппа, которой очень гордится, - она оказалась очень эффективна, в частности, для детей и пожилых людей, у которых иммунная система по определению слабая. А невролог Михаил Пирадов - о тех тайнах, которые скрывает в себе мозг, хуже всего исследованный орган в человеческом теле. «Известен, например, случай, когда женщина, спасая своего ребенка, который падал с балкона, потянулась за ним через перила, уже сама почти падая, успела его схватить, прижала к себе и в течение почти часа висела на одной руке до тех пор, пока не пришла помощь. Невероятно! В свое время я плаванием профессионально занимался, и мы, весьма тренированные пятнадцатилетние ребята, как-то на спор пытались провисеть максимально долго на перекладине. Просто провисеть. Уже через 4 - 5 минут у нас начиналась сильная боль в руках, потому что кровь не доходила до пальцев. А женщина висела на одной руке, держа ребенка, целый час! Мозг дал такую команду». Таких замечательных историй и серьезных рассуждений о будущем медицины (и, следовательно, человечества) в книге очень много.
Сергей Миронов
«Серёга»
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Подзаголовок этой книги - «Простые истории надежного парня»: это рассказы председателя партии «Справедливая Россия» о своей жизни. Его детство пришлось на романтические 60-е, когда профессия геолога считалась одной из самых прекрасных на свете. И Миронов в молодости, после службы в ВДВ, работал геофизиком на БАМе, в Якутии, в Монголии. А потом наступили 90-е, все переменилось, пришлось искать новую профессию - и Миронов смог ее освоить, получив второе высшее образование и занявшись ценными бумагами…
«Серёга».
Родилась эта книга из Живого Журнала, в котором Миронов публиковал короткие воспоминания, а сейчас решил собрать их вместе. Наверное, точнее всего описал ощущения от книги Сергей Степашин, экс-председатель правительства России. «Серёга»! Крепко пожать руку и похлопать по плечу. Как будто давно не видел старого друга. Смотришь ему в глаза - совсем не изменился. Ни бронзы в нем, ни меди от труб, хотя давно уже летает на космической высоте по меркам любого советского двора...»
Майк Байер
«Успешно счастливый»
ИД «Комсомольская правда»
Майк Байер - очень известный в Америке мотивационный тренер. И при этом не жулик (как многие, нынче именующие себя коучами и на стадионах впаривающие людям прописные истины за большие деньги), а умный и талантливый психотерапевт. Эта его книга стала бестселлером по версии Amazon и The New York Times, а среди восторженных читательниц оказалась, например, Дженнифер Лопес. Она пишет: «Эту книгу обязан прочесть каждый, кто хочет добиться успеха во всем. Майк Байер побуждает копаться людей глубоко в своей сути, задавая себе простые, но важные вопросы. Прочитав эту книгу, вы поймете, чего вы хотите на самом деле? Чего вы боитесь? Кто или что вас удерживает?»
А идея Байера в том, что каждый из нас может стать лучшей версией самого себя. То есть в нас живет «лучшее Я», на которое мы можем просто не обращать внимания. При этом в нас живет и «анти-Я», мешающее трезво смотреть на жизнь, заставляющее вспыхивать от гнева или съеживаться от страха даже перед незначительными проблемами и испытаниями. Для начала Байер предлагает почти игру: наделить именами «лучшее Я» и «анти-Я», представить их в качестве существа (даже не обязательно человекообразного, можно животного или мифического персонажа). И внимательно изучить - то есть, по сути, рассмотреть самого себя под новым углом зрения.
«Успешно счастливый».
А потом научиться бороться со своим эго (под которым Майк подразумевает «глубоко укоренившийся страх: не очевидный страх в виде боязни пауков или собак, а страх, связанный с тем, как мы ощущаем сами себя, и тем, как, по нашему мнению, нас воспринимает окружающий мир»), поддерживать отношения с другими людьми, наладить диалог с самим собой («Ваш самый суровый критик живет между вашими ушами, но знаете что? Ваш лучший, самый понимающий и верный друг может поселиться точно там же»).
Байер рассказывает, как «анти-Я» может влиять даже на такую вещь, как питание и лишний вес. И в качестве примера приводит своего друга, который к 20 годам, будучи одержим жирной, калорийной едой, весил 185 килограммов, заработав серьезную болезнь печени. А к 35 превратился в развалину. Он вернулся в норму и скинул килограммы лишь благодаря резекции желудка… Чтобы с вами такого не произошло, Байер дает простые рекомендации - как питаться, чтобы сбросить иго проклятого «анти-Я», подталкивающего к саморазрушению. Избавившись от него, обратившись к своей лучшей половине, вы сможете, например, открыться знаниям: изучать иностранные языки, заниматься совершенно новыми делами, к которыми у вас всю жизнь лежала душа.