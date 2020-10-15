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Марио Пьюзо списал «Крестного отца» со своей родной матери

Исполняется 100 лет со дня рождения автора легендарной криминальной (и заодно семейной) саги
Николай ГЕРАСИМОВНиколай ГЕРАСИМОВ
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Писатель Марио Пьюзо - автор «Крестного отца»

Писатель Марио Пьюзо - автор «Крестного отца»

Фото: EAST NEWS

Мы говорим «Марио Пьюзо» - подразумеваем «Крестный отец». Из-под пера этого писателя вышло довольно много книг и сценариев, но в истории он остался автором одного-единственного романа. Благодаря Пьюзо слова «мафия» и «коза ностра» стали широко употребимы не только в Италии, но и в Америке (а фраза «предложение, от которого он не сможет отказаться» превратилась в поговорку). И благодаря Пьюзо на свет появилась экранизация «Крестного отца», которую многие до сих пор считают величайшим фильмом в истории Голливуда.

При этом сам роман даже доброжелательные критики склонны относить скорее к разряду популярного чтива, а не великой литературы. Пьюзо и сам это понимал; однажды он сказал в интервью Ларри Кингу: «Если бы я знал, что столько людей прочтут эту книгу, я постарался бы написать ее лучше! Я работал не в полную силу, не использовал своего таланта в должной мере». Но одного достоинства у «Крестного отца» не отнимешь: оторваться от него невозможно и спустя полвека после публикации (а 50-летний юбилей первого издания отмечался в прошлом году).

Марлон Брандо получил "Оскар" за роль Дона Корлеоне

Марлон Брандо получил "Оскар" за роль Дона Корлеоне

Фото: кадр из фильма

СЫНОВЬЯ ДОНА КОРЛЕОНЕ - ЭТО ПОЧТИ БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ

К своему собственному 50-летию Марио Пьюзо подбирался в статусе типичного литератора-неудачника. За плечами у него были два романа для взрослых, «Темная арена» и «Счастливая странница», плюс один детский. Больших денег они не принесли - наоборот, Пьюзо задолжал разным кредиторам 20 000 долларов. А ему ведь нужно было содержать семью - у него к тому моменту родились уже пятеро детей.

Вообще-то он мечтал стать писателем с детства, начал сочинять рассказы еще в школе. Однако жизнь складывалась очень трудно. Когда ему было 12 лет, отец бросил семью, оставив мать в одиночку поднимать Марио и шестерых его братьев и сестер. Юному Пьюзо пришлось сначала работать на железной дороге, потом его призвали в армию, потом он учился в колледже… Невероятно много читал (знакомые отмечали его страстную любовь к двум вещам - еде и книгам). Но ни рассказы, ни романы почему-то никто не хотел читать. Пьюзо приходилось работать помощником редактора в мужских журналах и ради прокорма сочинять какую-то приключенческую белиберду. Даже его собственная мать (к которой он, как многие итальянцы, относился как к божеству) была настроена весьма скептически по отношению к литературным способностям Марио.

Дон Корлеоне и его сыновья.

Дон Корлеоне и его сыновья.

Фото: кадр из фильма.

И тут ему пришла в голову мысль сочинить бестселлер про итальянскую мафию - просто ради денег, чтобы наконец выбиться из нищеты. Общим с мафиози у Пьюзо была только национальность (да и то, предки Пьюзо были родом не с Сицилии, как герои будущего «Крестного отца», а из Кампании, более северного, материкового региона Италии). Но еще в детстве и юности он слышал про мафию много историй, и читал много газетных статей о разборках гангстеров. Про них и раньше сочиняли повести и романы - но только Пьюзо догадался сделать «Крестного отца» сагой про патриархальную семью, про людей, живущих по очень строгим правилам, со своими железобетонными представлениями о чести и достоинстве, с убежденностью, что семья и ее ценности - превыше всего.

Трудно поверить, но история про дона Корлеоне и трех его сыновей была, как считается, вдохновлена «Братьями Карамазовыми» Достоевского. По крайней мере, схема та же: властный отец, старший сын (взрывной, эмоциональный раб страстей), средний (философ), и младший (самый «положительный», серьезный, вдумчивый). Плюс один незаконнорожденный. Конечно, у Пьюзо вместо незаконнорожденного сына - приемный, и трудно найти сходство между «консильери» Томом Хагеном и Смердяковым, но ведь автор и не задумывал ремейк. Точно так же и дон Вито Корлеоне далек от Федора Павловича Карамазова - зато, как ни странно, очень близок к матери самого Пьюзо. «Каждый раз, когда он открывает рот, я слышу голос матери!» - признавался автор, описывавший ее как женщину замечательную, очень красивую - и при этом совершенно безжалостную и обладавшую огромным авторитетом.

Роберт Де Ниро сыграл в знаменитом фильме молодого Корлеоне

Роберт Де Ниро сыграл в знаменитом фильме молодого Корлеоне

Фото: кадр из фильма.

Джонни Фонтейн, певец, которому в книге уделено много места (а в фильме, наоборот, очень мало) был списан с Фрэнка Синатры, о котором газеты судачили, что он якшается с итальянскими гангстерами. А мафиози - в основном продукты фантазии писателя (хотя в них сочетается много черт, заимствованных из статей и книг о настоящих преступниках).

«Крестный отец», что интересно, очень понравился мафиози. К ним наконец-то отнеслись с уважением, показав их не как кровожадных чудовищ, а как людей, живущих «по понятиям», что им очень польстило. Более того, говорят, что после колоссального успеха романа и снятого по нему фильма молодые мафиози начали перенимать манеры персонажей Пьюзо, которые казались им крутыми и очень благородными! Правда, никто из членов мафии долго не мог поверить, что у авторов не было никаких контактов с их коллегами по ремеслу.

Аль Пачино в роли младшего сына Дона Корлеоне

Аль Пачино в роли младшего сына Дона Корлеоне

Фото: кадр из фильма.

«РОМАНТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ИСПЫТЫВАЮЩИЙ СИМПАТИЮ КО ЗЛУ»

За «Крестного отца» Пьюзо заплатили скромный аванс в 5000 долларов. Книга мгновенно взлетела на вершину списка бестселлеров, и за издание в мягкой обложке Пьюзо получил уже 410 000 долларов. И первым делом, разумеется, позвонил матери. Которая сначала не могла поверить ушам (ей все казалось, что сын говорит «40 000»), а потом строго-настрого наказала никому больше не рассказывать, что ему достались такие огромные деньги! Конечно, это было только начало: вскоре Пьюзо уже был миллионером, одним из самых богатых писателей в мире.

Агенты студии Paramount изучили роман еще в рукописи (они сотрудничали с издательством) и сразу приобрели права на его экранизацию. Сначала действие экранизации собирались перенести в современный Канзас-сити, но книга продавалась так хорошо, что время и место действия решили не менять, чтобы не обескураживать бесчисленных читателей (к тому же на этом настаивал режиссер Фрэнсис Форд Коппола). Конечно, воссоздавать в начале 1970-х на экране Нью-Йорк 1940-х было гораздо дороже, но руководители Paramount выделили на фильм солидный бюджет. О чем ни секунды потом не жалели: «Крестный отец» стал одной из самых кассовых картин десятилетия и получил три «Оскара» (за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую работу актера - Марлона Брандо - в главной роли). Пьюзо с Копполой немедленно начали писать сценарий продолжения, которое оказалось еще успешнее - получило шесть статуэток, причем Пьюзо был назван лучшим сценаристом во второй раз.

Роберт Дюваль сыграл консольери и приемного сына Корлеоне

Роберт Дюваль сыграл консольери и приемного сына Корлеоне

Фото: кадр из фильма

На бумаге «Крестный отец» продолжился только в 1984 году, в романе «Сицилиец». И до конца дней Пьюзо писал про мафию: в 1996-м вышел «Последний Дон», уже после смерти писателя, в 2000-м, появилась «Омерта». Впрочем, сам он считал, что лучшей его книгой остается ранняя «Счастливая странница» - и был очень рад, что на нее тоже обратили внимание после триумфа «Крестного отца», а в экранизации главную героиню (прообразом которой стала его мать) сыграла Софи Лорен.

В интервью писательнице и культурологу Камилле Палья, данном за два года до смерти, в 1997-м, Пьюзо назвал себя «романтическим писателем, испытывающим симпатию к злу». Объяснил успех «Крестного отца» тоской читателей по крепким семейным узам. И добавил, что ненавидит насилие.

КультураКультура: литература

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