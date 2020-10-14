Замминистра экологии почистил берега водохранилища в Калужской области

Участие в очистке Милятинского водохранилища принял и заместитель Министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов (на фото справа).

Волонтерам удалось собрать 800 мешков мусора во время одной из самых масштабных акций нацпроекта «Экология».

Участие в очистке Милятинского водохранилища принял и заместитель Министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов. Он отметил, что доброе дело, которое объединило в этот день десятки человек, необходимо делать не только по праздникам: «Наши знакомые, друзья и родственники должны считать своим долгом прибраться за собой, а еще лучше-не делать глупости и не бросать то, что остается после очередной трапезы в надежде, что уберут волонтеры. Пусть чистота присутствует в каждых наших помыслах и действиях.»

Сергей Ястребов также отметил, что с 2014 года в акции «Вода России» приняли участие больше 5 миллионов участников. Работы хватит всем: это подтвердило и то, что за считанные часы волонтеры-школьники, студенты и просто неравнодушные калужане, набрали целые мешки бутылок и пластиковой посуды. Всем участникам вручили памятные призы, косынки и необходимые комплекты для уборки- перчатки и мусорные мешки. Мусор на берегу одного из самых крупных водоемов региона убирают регулярно, но меньше его не становится. А ведь это памятник природы регионального значения, где можно увидеть много краснокнижных видов растений, животных. Прилетают сюда и редкие птицы: красноголовый нырок, хохлатая чернеть и дроздовидная камышевка и другие виды.

«Мы приводим в порядок то, что остаётся после нерадивых отдыхающих, - отметила заместитель губернатора Ольга Иванова, - превращая эти берега в красивые места. С начала года мы с 15 тысячами неравнодушных жителей общими усилиями очистили от мусора более 250 километров береговых линий региона. Сегодня благодаря такой масштабной акции, мы можем говорить не только о количественных показателях, но и о качественном улучшении экологической культуры жителей области».

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации многие массовые субботники пришлось перенести. Тем не менее несколько акций «Вода России» с соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции все-таки состоялись: удалось очистить берега Киевки в Калуге, озеро Ломпадь в Людинове. Организаторы и волонтеры уверены, что успеют сделать чистыми еще множество областных берегов.