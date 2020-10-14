Загитова и Медведева сразятся за звание лучшей спортсменки России, а Плющенко и Тутберидзе - тренера

Загитова и Медведева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 14 октября начинается голосование за новую спортивную премию Росси. Телеканал «Матч!», кторому в ноябре исполнится пять лет, покажет в прямом эфире покажет церемонию объявления победителей I Национального конкурса лидеров спортивной медиа-индустрии.

Победители будут определены в 11 номинациях. И в них — представители спортивной индустрии, те, кто достиг успеха на спортивных аренах и завоевал внимание болельщиков. Лучших назовут по итогам открытого голосования и оценок экспертного жюри. В первой части выбора лучших могут принять участие любой желающий. Голосовать можно на сайте premia.matchtv.ru, в официальных аккаунтах телеканала в соцсетях ВК, ОК и Telegram.

В жюри - Вячеслав Фетисов, Константин Цзю, Андрей Кириленко, Сергей Шнуров, Сергей Карякин, Илья Авербух, Николай Валуев, Александр Поветкин, Тимофей Мозгов, Татьяна Кошелева, Александр Легков, Никита Крюков, Алена Заварзина, Василий Вакуленко (Баста) и другие звезды спорта и шоу-бизнеса.

Финал открытого голосования - 3 ноября в 23:59 по московскому времени. Ну а торжественная церемония объявления победителей состоится 4 ноября в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Начало прямой трансляции — ровно в 18:00 по московскому времени.

В номинациях — немало интересных противостояний. Звание лучшего спортсмена будут оспаривать Александр Овечкин, Артем Дзюба и Хабиб Нурмаговедов. А вот в лучших спортсменках будут биться за победу Евгения Медведева и Алина Загитова. Их противостояние в последние годы дало немало бонусов российскому фигурному катанию и продвинуло вперед весь вид спорта в целом.

Полный список номинаций и участники

Самый популярный спортсмен

Артем Дзюба (футбол)

Евгений Малкин (хоккей)

Хабиб Нурмагомедов (единоборства)

Александр Овечкин (хоккей)

Федор Смолов (футбол)

Самая популярная спортсменка

Юлия Ефимова (плавание)

Алина Загитова (фигурное катание)

Мария Ласицкене (легкая атлетика)

Евгения Медведева (фигурное катание)

Мария Шарапова (теннис)

Самый популярный тренер

Валерии Карпин (футбол)

Евгении Плющенко (фигурное катание)

Леонид Слуцкии (футбол)

Этери Тутберидзе (фигурное катание)

Станислав Черчесов (футбол)

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