Гонка стариков: за Белый дом сражаются самые великовозрастные кандидаты за всю историю США

Дональд Трамп и Джо Байден во время дебатов. Фото: REUTERS

ПОБЕДНАЯ ТАКТИКА ДЕМОКРАТОВ: МОЛОДОЙ ПОЛИТИК ВЫИГРЫВАЕТ!

Осень 2016-го, канун выборов в США. Я пишу для «Комсомолки» статью о том, что в Белый дом идут одни старики: кандидату-республиканцу Дональду Трампу на тот момент 70 лет. И 69 — его сопернице-демократке Хиллари Клинтон. Впоследствии проигравшей.

От разгрома четырёхлетней давности Демократическая партия до сих пор не оправилась, винит в провале то русских хакеров, то интернет-троллей. Хотя одна из главных причин — избиратель просто устал от одних и тех же лиц во власти, которые из кампании в кампанию много обещают, да потом мало делают. Та же Клинтон во Вашингтоне — с 1993 года. Сперва — как первая леди при муже-президенте; потом, с 2001 — сенатор от штата Нью-Йорк; с 2009 — госсекретарь при Обаме.

В общем, неудивительно, что народ выбрал Трампа, построившего свою тогдашнюю программу на призывах «осушить вашингтонское болото». То есть бороться с той самой несменяемой, закостеневшей элитой.

Казалось бы, теперь, четыре года спустя, самая очевидная тактика демократов — побить магната его же оружием. Выставить против него какого-нибудь свежего кандидата не из вашингтонского болота. Который, как некогда Трамп, сможет собирать стадионы, обещая борьбу с осточертевшими старыми политиканами. Ведь и нынешний хозяин белого дома, хоть и выставляет себя простым парнем, но вообще-то — сын миллионера, миллиардер, телезвезда, а также друг… Билла Клинтона (имеются их многочисленные совместные фото). Тоже элита элит, просто с иными взглядами на внутреннюю и внешнюю политику, нежели у предшественников.

Ну и, по идее, совсем хорошо, если бы наш условный «идеальный кандидат от демократов» был молодым. Хороший бы получился контраст: смотрите, Трамп — уже старенький, даже коронавирусом заболел.

Однажды такая тактика сработала. На выборах-1960 демократы выставили некоего Джона Кеннеди — на тот момент относительно малоизвестного сенатора. Ему противостоял политический зубр Ричард Никсон, оттрубивший восемь вторым лицом в государстве — вице-президентом при Эйзенхауэре.

Но демпартийцы удачно использовали фактор молодости. Дебаты двух кандидатов транслировались по телевидению, что 60 лет назад было в новинку. И на экране пышущий здоровьем Джон прямо-таки порвал бледного, вспотевшего от волнения Ричарда. Считается, именно благодаря этому Кеннеди, хоть и с минимальным перевесом, победил на выборах. И стал, наверное, самым известным президентом в истории американского XX века.

Самое забавное, что Никсон тогда отнюдь не был немощным старцем, а Кеннеди — цветущим юношей: первому было — 47, второму — 43. Но в политике главное — на факт, а созданный образ. С чем политтехнологи Демпартии отлично справились.

А сегодня, как мы уже писали, кандидат и от республиканцев, и от демократов — почти вдвое старше! Средняя продолжительность жизни американского мужчины с тех пор, конечно, возросла, но далеко не настолько: в 1960 — 67 лет; сейчас — 76,1.

Учитывая, что к моменту инаугурации нового президента в 2021 году Байдену будет 78 лет, в Трампу — 74, до конца следующей четырёхлетки каждый из них может не дожить. Просто статистически. Вы, конечно, скажете: да ведь медобслуживание у президента получше, чем у обычного человека. Не спорим. Но и нагрузка, прежде всего, психоэмоцинальная — тоже заметно больше.

Так почему же на американских выборах-2020 даже у оппозиционной Демпартии не нашлось никого помоложе?

К моменту инаугурации нового президента в 2021 году Байдену будет уже 78 лет. Фото: REUTERS

47 ЛЕТ ВО ВЛАСТИ

Если Трамп борется с «вашингтонским болотом», то его противник Байден в нём — наверное, самое топкое место. Многие из вас ещё не появились на свет, а он уже заседал в Сенате США, куда избрался от штата Делавэр в 1973 году. Где бессменно сидел аж до 2009 года, пока не стал вице-президентом при Обаме. Самое забавное, ту первую кампанию он вёл, напирая на свою энергию и молодость — и стал сенатором всего в 30 лет.

Но эвон что политика с людьми делает! Сейчас на «дедушку Джо» порой жалко смотреть. Соцсети пестрят перлами, слетевшими с заплетающегося языка вероятного президента: «Я стал сенатором 180 лет назад»; «погибших от коронавируса уже 200 миллионов» (всего-то в тысячу раз ошибся); и самое последнее, пару дней назад: «Мы собрались на этом митинге, потому что я баллотируюсь в Сенат (на самом деле — в Белый дом).

Впрочем, до того, как выдвинуться в президенты, кандидат должен пройти процедуру праймериз — получить одобрение от своей партии. И на этом этапе Байдену противостояли такие же старики: Берни Сандерс (79 лет) и Майкл Блумберг (78).

А что молодёжь? Был ещё один интересный кандидат в кандидаты — Пит Буттиджич. Интеллектуал и открытый гей. Демократы очень пекутся о правах меньшинств — можно сказать, вот он, идеальный политик без коррупционных историй, новая надежда, этакий «белый Обама».

Пит Буттиджич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президентская кампания Буттиджича действительно стартовала мощно — в начале года он выиграл на первых праймериз Демократической партии в Айове. Голосование проходило с помощью электронного приложения. И вскоре выяснилось, что разработчиками этого приложения были… люди Буттиджича. То есть победу ему нарисовали. Старшие товарищи пришли в ужас, услав резвого мальца подальше.

Или другие молодые демократы. Член Палаты представителей от Нью-Йорка — Александрия Окасио-Кортес. 31 год, 6 млн подписчиков в Инстаграме. Поднялась из низов, ранее работала официанткой. Да, в президенты ей пока рано (с 35 лет), но её можно выставить кандидатом в вице-президенты, привлечь новый электорат… или нет?

Член Палаты представителей от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В разгар протестов памяти Джорджа Флойда девушка размещала в том самом Инстаграме «методички для демонстрантов», как правильно митинговать. Называет себя социалисткой, требует отнять у богатых деньги и для защиты экологии запретить двигатели внутреннего сгорания. Толерантно, конечно, но слишком круто даже для среднего сторонника демократов.

В общем, вроде бы молодые-перспективные есть — но к ним ещё больше вопросов, чем к Байдену с его украинскими коррупционными схемами.

Поэтому, по мысли Демпартии, уж лучше старые, проверенные кадры типа «дядюшки Джо»: тот если и мухлюет, то так, что не поймать за руку.

Да и вообще, в Америке традиционно низкая явка на выборы. Особенно слабо голосует молодёжь. И электоральные социологи в штабах обеих партий это прекрасно знают. Вот и выставляют кандидатов, близких и понятных главному избирателю — великовозрастному. В итоге одни старики выбирают других стариков.

А если дедушка, попав в Овальный кабинет, лыка не свяжет? Делов-то. В 1919 году тогдашний президент Вудро Вильсон перенёс инсульт, угодил в инвалидное кресло, стал фактически недееспособен. И ничего. Оставшиеся два года страной от его имени управляло «глубинное государство» — госаппарат, советники, товарищи по партии.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Александр Невеев, кандидат психологических наук: «Пожилым во власти сейчас как раз и место»

— Если говорить о Трампе, то электорат воспринимает его как этакого «старого ковбоя Мальборо». Видавшего виды волка, способного провести государство через любые испытания.

Ядерному электорату, который ходит на выборы, любой другой альтернативный кандидат — женщина («Хиллари-2») или молодой мужчина («Обама-2») — будет не интересен. Вот, думаю, демократы и поняли, что единственный способ противостоять Белому дому — разыграть в лице Байдена ту же самую карту: стабильность, традиция, консерватизм, «47 лет на службе Соединённым Штатам», мы хоть и демократы, но с либеральными экспериментами решили завязать.

Да, у Байдена действительно проявляется заторможенность, есть проблемы с вербальным интеллектом, многие речи он читает по телесуфлёру. Но такое бывает: говорит человек плохо, а мозг в сохранности, работать президентом можно. В каком состоянии разум Байдена — сказать можно только после теста на умственные способности (например, попросив решить математическую задачу) — на что его штаб, естественно, не идёт.

На последних дебатах Байден смотрелся неплохо, живо говорил, полемизировал с Трампом. Другое дело, что в США популярны препараты, стимулирующие мозговую активность. Но продлить жизнь такие лекарства не способны. Наоборот, высасывают все соки. И есть серьёзные риски, что после окончания кампании Байден превратится в растение. Впрочем, у Трампа тоже не всё ладно — пристрастие к жирной и вредной пище уже привело его к лишнему весу и добавит немало других проблем.

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