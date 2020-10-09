Трамп поделился рецептом своего выздоровления и признался в любви к Путину

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп стал героем радиошоу известного американского журналиста Раша Лимбо.

В ходе интервью он поделился рецептом своего быстрого выздоровления от коронавируса. Глава Белого дома считает, что, в первую очередь, ему помог экспериментальный лекарственный коктейль из антител.

- Препарат «Регенерон» уничтожил вирус. – настаивает Трамп, заявивший, что приложит все усилия для того, чтобы получить одобрение профильных ведомств на использование этого лекарства в США.

А заодно разоткровенничался, сказав, что лечащие его врачи были уверены, что у него разовьется тяжелая форма COVID-19, и что он даже не сможет выздороветь.

Поправившийся Трамп не побоялся высказать свою оценку взаимоотношений с российским коллегой:

- Мне нравится Путин, и, возможно, я нравлюсь Путину, - без обиняков сказал президент США, на всякий случай обратив особое внимание на то, что главе российского государства было бы проще иметь дело с Хиллари Клинтон, если бы та победила Трампа в 2016 году. Или с главным соперником Трампа на предстоящих 3 ноября выборах – демократом Джо Байденом.

Байдену досталось особо: его Трамп считает медлительным и не обладающим необходимыми для президента великой державы качествами.

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