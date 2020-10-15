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Бывшую подчиненную и подругу Мелании Трамп хотят оставить без денег

Минюст США подал жалобу на Стефани Уинстон Волкофф
Алена ГРИЦЕНКО
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Супруга нынешнего президента США Мелания Трамп познакомилась со Стефани Уинстон Волкофф десять лет назад еще до того, как та вышла замуж за Дональда Трампа.

Супруга нынешнего президента США Мелания Трамп познакомилась со Стефани Уинстон Волкофф десять лет назад еще до того, как та вышла замуж за Дональда Трампа.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга нынешнего президента США Мелания Трамп познакомилась со Стефани Уинстон Волкофф десять лет назад еще до того, как та вышла замуж за Дональда Трампа.

Стефани тогда работала в американской редакции журнала Vogue. У женщин нашлись общие интересы, поэтому они быстро подружились.

Когда Мелания стала первой леди, то предложила Стефани статус своего старшего советника. Конечно же, та согласилась и с усердием начала выполнять возложенные на нее обязанности и занималась в том числе еще и организацией официальных мероприятий Дональда Трампа.

После того, как Уинстон Волкофф в 2016 году организовала и провела церемонию инаугурации президента, ее заподозрили в нерациональном расходовании бюджетных средств, потраченных на мероприятие. Началось расследование, после которого Уинстон Волкофф уволили. Мелания сразу же прекратила общение с ней.

Оскорбившись до глубины души, экс-подруга решила написать книгу «Мелания и я. Взлет и падение моей дружбы с первой леди». В ней она откровенно рассказала о своей работе в Белом доме, об отношениях Мелании Трамп и дочери Дональда Иванки, о том, как статус меняет людей.

Минюст США подал жалобу на Стефани Уинстон Волкофф

Минюст США подал жалобу на Стефани Уинстон Волкофф

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Пришло время рассказать правду о подруге, которая отвернулась от меня, ударила ножом в спину и теперь играет роль жертвы, - не раз говорила после публикации книги Уинстон Волкофф.

Но в окружении президента и в Белом доме считают по-другому. Министерство юстиции США утверждает, что Уинстон Волкофф нарушила соглашение о конфиденциальности. Ведомство подало соответствующий иск в окружной суд Вашингтона. Минюст США требует, чтобы доходы от продажи издания были направлены в госбюджет. Недовольны они и тем, что не получали черновиков книги перед ее публикацией, как этого требует закон.

Уинстон Волкофф ответила на эти заявления и объяснила, что положение о конфиденциальности утратило силу после ее увольнения, а тактика запугивания, которую сейчас использует Белый дом, нарушает ее права на свободное выражение своего мнения.

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