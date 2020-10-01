Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молчаливо улыбающиеся – таков собирательный образ вечно находящихся в тени своих великих мужей, такова судьба первых леди во всем мире.

Но в США жены президентов подчас норовят затмить своих супругов. Вот и говоря о нынешнем главе Белого дома, не стоит игнорировать участие в политических процессах супруги Дональда Трампа, Мелании.

Она избегает интервью, редко появляется на публике. Но при этом все равно считается наиболее популярным членом клана Трампов. К ней положительно относятся 51% американцев, в то время как к ее мужу - лишь 44%.

Кто она - верная соратница ушедшего в политику бизнесмена, потакающая его грубости и расистским взглядам, или тайное оружие противников президента?

ЮГОСЛАВСКИЙ ПОЛИГЛОТ

Мелания Трамп - определенно самая необычная первая леди США. Впервые за последние два века супруга американского президента – уроженка другой страны. Первои «иностранкои » была уроженка Англии Луиза Адамс, удерживавшая эту своеобразную пальму первенства на протяжении двух веков! Со своим будущим мужем и будущим шестым президентом США она познакомилась в четырехлетнем возрасте. Кстати, в начале XIX века чета Адамс провела несколько лет в России скои империи, где ее супруг представлял американские интересы при царском дворе.

Мелания родилась в 1970 году в Югославии, в словенском городке Ново-Место. Ее отец Виктор Кнавс работал водителем главы администрации города Севницы, где и выросла девочка, а мать Амалия - модельером на фабрике детской одежды. Родители вместе с двумя дочерьми жили довольно скромно, в обычной квартире. Сейчас Кнавсы тоже живут в Америке, стали гражданами США и довольно часто бывают в Белом доме.

С учебой у Мелании дела не особо заладились: после окончания первого курса факультета архитектуры и дизайна она бросила Люблянский университет и перебралась в Милан, где начала пробовать свои силы на модельном подиуме. На всякий случай зачем-то германизировала свою фамилию, превратившись из Кнавс в Кнаусс.

Карьера модели шла успешно. Девушка сотрудничала с лучшими глянцевыми журналами - Vogue, In Style, New York Magazine, Vanity Fair, Glamour, Elle и Harper’s Bazaar. Позже, после начала романа с Дональдом Трампом получила еще и контракт с британским изданием GQ. Для него Мелания позировала обнаженной. Хотя это была далеко не первая ее съемка в стиле «ню».

С образованием, казалось, было покончено навсегда. Но после победы Дональда Трампа на официальном сайте Белого дома, на страничке первой леди было указано, что у Мелании Трамп есть диплом о высшем образовании. Но словенские журналисты быстро уличили Белый дом в обмане, и этот абзац довольно скоро исчез.

Дональд Трамп и Мелания в 1999 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на то, что Мелания так и не получила никакого диплома, ее сложно обвинить в примитивности. Она свободно говорит на шести языках: английском, немецком, французском, итальянском, сербском и словенском. Хотя многие американцы с пренебрежением относятся к ее славянскому акценту.

СВАДЬБА ВЕКА

Встреча Мелании с Дональдом Трампом произошла, когда 28-летняя топ-модель снималась в Нью-Йорке для журнала Allure. Впервые они повстречались на вечеринке, на которую Трамп приехал вместе со своей подругой, наследницей акций крупного косметического концерна Селиной Мидельфарт. Заметив среди гостей Меланию, миллиардер вдруг попросил у нее номер ее телефона. Трампа, верно, привлекали славянки: его первой женою была чешская модель Ивана Зельничкова.

Мелания была наслышана о любвеобильном бизнесмене, и номер ему не дала. Но он дал свой.

- Если бы я дала ему свой телефон, то стала бы одной из тех женщин, кому он звонит. Не секрет, что у богачей всего по несколько мобильных номеров, и тот, какой из них он дает своей новой подруге, говорит о многом. Мне Дональд тогда дал все свои номера. - вспоминала Мелания.

Об их романе заговорили все, да пара и не скрывала своих чувств. Во время одного из интервью Трамп заявил, что наконец-то встретил любовь всей своей жизни.

Их роман продлился целых пять лет, прежде чем бизнесмен решился сделать предложение своей спутнице. За это время он оформил развод со своей второю женой, американской актрисой Марлой Мейплз.

Дональд Трамп женился на Марле Мейплз в 1993 году. Фото: EAST NEWS

Свадьба стала самым громким событием зимы 2005 года. Платье невесты от модного Дома Диор стоило 200 тысяч долларов. 550 часов мастера расшивали его вручную сияющими кристаллами. Шлейф растянулся почти на 5 метров. Полутораметровый свадебный торт был покрыт тремя тысячами роз, изготовленных шеф-кондитером.

На торжество была приглашена вся элита Нового света – в общей сложности 350 гостей, в том числе и бывший президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари.

Через год у звездной четы родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям. Он стал пятым ребенком будущего президента. Как отмечает сама Мелания, семья и дети - это главное счастье для нее как для женщины.

Мелания Трамп с сыном Бэрроном, 2007 г. Фото: EAST NEWS

ЭСКОРТНИЦА И НЕУДАЧНИЦА

Мелания, в отличие от многих соратников и близких друзей мужа, всегда верила в него и всячески поддерживала его решение баллотироваться в президенты США. Дональд Трамп неоднократно вспоминал, что жена не раз говорила ему - «думай и веди себя, как президент».

Формально во время предвыборной кампании 2016 года она не появлялась на первом плане, из-за чего Меланию стали считать самой непопулярной среди вторых половин кандидатов. Но конкуренты нацелились именно на нее, дабы подорвать рейтинг Трампа.

Американский блогер Уэбстер Тарпли и британский таблоид Daily Mail распространили слух, что в 1990-е годы Мелания работала в элитной эскорт-службе. Супруга будущего президента, не задумываясь, подала судебный иск против клеветников, после которого журналистам пришлось отказаться от своих слов и извиниться.

Тогда же американский таблоид The New York Post опубликовал на первой полосе снимки обнаженной Мелании, сделанные два десятилетия назад для глянцевых журналов. Но американская публика не придала этому никакого значения, ровно как и Дональд Трамп. Тем более, что в эротической фотосессии не было никакого секрета: снимки были напечатаны в журналах давно.

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА НАШИХ ДНЕЙ

- Если когда-либо я стану первой леди США, то буду очень традиционной, подобно Бетти Форд или Жаклин Кеннеди, - заявила в одном из интервью Мелания теперь уже в далеком 2000 году.

Наверное, поэтому после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году СМИ немедленно окрестили его жену «новой Жаклин Кеннеди». Все были уверены, что она, как и жена 35-го президента США, будет интересоваться модой и не станет вмешиваться в политические игры.

Жаклин Кеннеди с мужем и сыном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поначалу так все и было: в Белом доме Мелания вела себя неприметно и нелюдимо. Разве что всегда выглядела невероятно стильно.

Примерно через год она стала появляться на публике все чаще, исполняя традиционные обязанности первой леди, выступающей на благотворительных мероприятиях, посещающей школы и больницы.

А вот в разгар пандемии коронавируса к ней приклеилось новое, немного обидное прозвище – Мария-Антуанетта. Оно появилось после того, как Мелания затеяла переустройство Розового сада Белого дома.

- В то время, как по США с молниеносной скоростью распространяется коронавирус, пока миллионы американцев теряют работу, заболевают и теряют родных, она планирует новый дизайн розария, - язвили репортеры, сравнившие нынешнюю эпидемию с голодом во Франции в конце XVII века и саму Меланию Трамп с королевой Марией-Антуанеттой, произнесшей ставшую знаменитой фразу «если нет хлеба, то почему люди не едят пирожные?».

Автор книги «Искусство ее сделки: нерассказанная история Мелании Трамп» Мэри Джордан отмечает, что первая леди далеко не такая бесхребетная амеба, как кажется. Она амбициозна и целеустремленна, имеет собственное мнение и обладает колоссальным влиянием на супруга. Например, когда разразился скандал с обвинениями американского президента в сексуальных домогательствах и была опубликована аудиозапись 2005 года, свидетельствовавшая, что Трамп крайне нелицеприятно отзывался о женщинах, источники утверждали, что президент боялся показаться на глаза Мелании. Причем первая леди не стала оправдывать грубых слов супруга и с негодованием раскритиковала его тираду.

Дональд и Мелания Трамп в августе 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это не характерно для человека, которого я знаю. У него сердце и ум лидера, — сказала она и выразила надежду, что общество примет извинения ее супруга. Так оно и произошло.

- У нее есть власть. И я думаю, она использует ее, когда захочет, - заметила автор книги «Женщины Трампа: часть сделки» Нина Барлей.

Сама первая леди не боится критиковать супруга. Она в открытую заявила, что считает его главной вредной привычкой любовь к соцсетям. А летом 2018 года, когда политика президента привела к тому, что детей нелегальных мигрантов разлучали с родителями, Мелания выступила с большим заявлением.

- Я видела, как родители расстаются с детьми, и для меня это было неприемлемо. Это разбивало мне сердце. Я выступила от своего имени и отправилась на границу, - сказала она.

Правда, параллельно Мелания попыталась сгладить критику в адрес ее мужа.

- Он верит в то же, во что и я. Нам просто нужно проверять людей, знать, что они верят в нашу систему, - пояснила первая леди.

ПРИНЦЕССА И ПОРТРЕТ

Вокруг темы отношений Мелании и детей Дональда Трампа ходит много слухов. Самый устойчивый, что Иванка и первая леди не переносят друг друга. Поговаривают, что за глаза Мелания называет падчерицу «принцесса», подчёркивая ее избалованность. В ответ Иванка прозвала мачеху «портрет», за то, что на мероприятиях у нее одно и то же выражение лица.

Натянутость в отношениях была хорошо видна во время съезда Республиканской партии, прошедшего недавно: публика обратила внимание на то, как Мелания резко меняется в лице после того, как мимо нее прошла Иванка.

Это подтверждает и рассказ бывшей подруги и советницы первой леди, Стефани Уинстон Волкофф. В своей книге «Мелания и я» она вспомнила, как во время инаугурации Иванка требовала к себе как можно больше внимания со стороны гостей и прессы, но это не устраивало мачеху. Поэтому была разработана целая операция под названием «Заблокируй Иванку». Стефани, будучи в составе организаторов церемонии, сделала все возможное, чтобы Мелания и Иванка всегда находились на максимальном расстоянии друг от друга, а также, чтобы Иванка как можно реже попадала в объективы.

ПОЦЕЛУИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Официальные заявления нынешней первой леди США подчас вызывают критику. Однажды она и вовсе попала впросак. В 2016 году журналисты упрекнули ее в том, что, выступая на съезде республиканцев, Трамп прочитала два абзаца, полностью скопированные из идентичной речи Мишель Обамы, которою та произнесла в 2008 году.

Cупруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мелания критику учла и в этом году на общенациональном съезде Республиканской партии, на котором ее мужа повторно официально номинировали на пост президент США, выступила с ярким и самобытным спичем.

Она не стала критиковать демократов, а сосредоточила свое внимание на борьбе с коронавирусом, заодно заметив, что расизм и разного рода неравенства продолжают в США существовать, но в случае переизбрания ее муж посвятит всего себя тому, чтобы решить эти проблемы.

Вместе с тем, на официальных приемах Мелания ведет себя достойно и слегка отстраненно. Обычно она соблюдает протокол, но вот в Британии во время встречи с королевской семьей что-то пошло не так. Во время приветствия первая леди США поцеловала супругу принца Уэльского, герцогиню Корнуольскую Камиллу. Согласно правилам этикета, обмен поцелуями допустим лишь между членами королевской семьи.

Еще один поцелуй случился в прошлом году на саммите «Большой семерки». Во время фотосессии лидеры стран-участниц должны были фотографироваться вместе с женами. Дональд Трамп вдруг полез целоваться с Бриджит, женой французского премьера Макрона. Мелания немедленно повернулась к стоявшему рядом с ней премьеру-министру Канады Джастину Трюдо и обменялась с ним взаимными поцелуями. Заметив это, Трамп поспешил взять жену за руку.

ЖЕНЫ АМЕРИКАНСКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ, ВЛИЯВШИЕ НА МУЖЕЙ

В США одной из самых выдающихся и влиятельных женщин по праву считается Элеонора Рузвельт. Она сыграла значительную роль в политической карьере своего мужа Франклина и активно продвигала его Новый курс, вела общественную деятельность, публиковала статьи, в которых рассуждала о социальных проблемах, а в 1941 году была назначена заместителем министра обороны Соединенных Штатов.

Элеонора Рузвельт c мужем Франклином, 1920 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Барак Обама никогда и не скрывал, что советуется практически по всем вопросам со своей женой Мишель, которая стала первой в американской истории первой леди афроамериканского происхождения. Широкой публике Мишель Обама особенно запомнилась тем, что разбила в саду Белого дома огород, на котором выращивала овощи, рекламируя таким образом экономию семеи ных средств и здоровое питание. Поговаривают, что в 2024 году демократы выдвинут Мишель Обаму в качестве кандидата в президенты США.

Кондолиза Райс хотя и не была первой леди (она вообще никогда не была замужем), но являлась близким и незаменимым советником Джорджа Буша-младшего. Без консультации с ней, он не принимал ни одного решения. Она с детства вела активную общественную деятельность, боролась с расизмом и несправедливостью. В 2000 году стала советницей по нацбезопасности президента Буша-младшего, в 2004 году заняла пост госсекретаря США. У нее единственной в загородной резиденции президента и на семейном ранчо Бушей была отдельная гостевая комната.