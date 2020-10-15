Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова у себя в личных соцсетях выложила новые видео с рассказом о своей жизни. Спортсменка посетила танцевальное шоу "Болеро" Ляйсан Утяшевой. Кадры Алина показала в "сториз" своего личного Инстаграма.

- Спасибо вам за невероятные эмоции, - подписала Алина Загитова короткие видеокадры с выступлениями на этом шоу.

Фанаты спортсменки рады за нее. В комментариях в своей самой большой фан-группе "ТимЗагитова" пишут, что хорошо, что теперь Загитова живет так, как ей нравится. А некоторые даже в шутку спрашивают, как бы выглядела программа спортсменки под музыку "Болеро". И сразу же приходят к выводу - Алина любую композицию "затащит".

Напомним, что начиная с 13 декабря 2019 года Алина Загитова официально приостановила свою спортивную карьеру. Олимпийскую чемпионку спрашивали о возвращении назад на лед, однако четкого ответа она так и не давала.

Вместе с тем, Загитова заявлялась на открытые предсезонные прокаты в начале сентября 2020 года. Но снялась за несколько дней до стартов - и теперь спортсменка чаще мелькает в качестве соведущей нового сезона шоу "Ледниковый период". При этом, выкладывая немало кадров в соцсетях со своих тренировок в "Хрустальном".