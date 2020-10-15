Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двукратная чемпионка мира, Европы и серебряный призер Олимпиады по фигурному катания Евгения Медведева продолжает лечиться после травмы, которую у нее обнаружили не так давно. У спортсменки врачи диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине. И по этой причине можно обойтись без хирургического вмешательства, то есть серьезной операции спортсменке не понадобится.

- Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины. Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину, - сообщает ТАСС.

Именно такие меры по мнению докторов помогут Медведевой полностью восстановиться. И если они не помогут, то тогда все-таки придется делать операцию на спине.

Напомним, что осенью 2020 года спортсменка приняла решение вернуться к своему первому серьезному тренеру - Этери Тутберидзе. Она работала у нее в "Хрустальном" с 2007 по 2018 годы. А по окончании Олимпиады 2018 в Пхенчхане фигуристка приняла решение работать с Брайаном Орсером уже в Торонто.

В прошлом сезоне Евгения Медведева второй раз в карьере не попала в финал серии Гран-При. А на чемпионате России, на котором идет отбор на главные старты сезона, Медведева из-за проблем с коньками, снялась с соревнований.