В столице Таиланда введено чрезвычайное положение

Бангкок сотрясают массовые акции протеста
Фото: REUTERS
Правительство Таиланда объявило о введение режима чрезвычайного положения. Пока что он будет действовать пока только в столице королевства, Таиланде.
Крайняя мера была предпринята правительством для запрета массовых акций в Таиланде, продолжающихся вот уже несколько месяцев.
Формально режим ЧС предусматривает запрет собраний «пяти и более человек».
Правительство Таиланда объявило о введение режима чрезвычайного положения.
Фото: REUTERS
В указе также говорится о том, что лидеры протестов «разжигают хаос и неповиновение закону». В документе также содержится предписание СМИ не публиковать новости и информацию, «которые могут повлечь за собой нарушение порядка».
Тайские правозащитники сообщили, что два лидера антиправительственных протестов задержаны.
Формально режим ЧС предусматривает запрет собраний «пяти и более человек».
Фото: REUTERS
Ранее участники протестов, требующие отставки премьер-министра Таиланда, генерала Праюта Чан-Оча, смогли прорваться к ограде комплекса правительственных зданий, преодолев сопротивление сторонников премьера.