АСИ и Фонд Росконгресс начинают реализацию проектов, поступивших на форум сильных идей

Какую поддержку получат авторы идей от организаторов форума.

В рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс предложили меры поддержки для реализации поступивших идей. Они доступны на крауд-платформе idea.asi.ru, список будет дополняться.

Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс начинают этап реализации идей, поступивших на форум «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в Сочи в ноябре. Напомним, в общей сложности участники представили почти 15 тыс. предложений по развитию экономики, социальной и технологической сфер страны.

Для всех идей предусмотрены меры поддержки. Это коммуникационная, административная, рекламная, экспертная и иные виды поддержки от организаторов и партнеров форума. Поддержка будет предоставляться в зависимости от группы, к которой отнесена идея. Получить информацию об отобранных идеях, их отнесении к той или иной группе и предусмотренных мерах поддержки можно на платформе idea.asi.ru.

Идеи-лидеры платформы по открытому рейтингу (100 идей от каждого из 7 треков) будут включены в информационные рассылки по целевой аудитории (органы власти, партнеры и пр.), получат консультации региональных экспертных групп АСИ. Также будет организовано взаимодействие авторов таких идей с партнерскими вузами.

Для авторов идей, попавших в ТОП-1000 на основании заключений экспертов, плюсом к указанным мерам поддержки предусмотрены персональные рекомендательные письма от руководства АСИ и Фонда Росконгресс и приоритет при бронировании пространства в «Точках кипения». Они также будут включены в региональные экспертные группы.

Идеи из ТОП-200, помимо всего перечисленного, могут рассчитывать на международное продвижение по линии стратегической инициативы Go Global.

Авторы идей из ТОП-100 также смогут бесплатно принять участие в Форуме и получат продвижение законодательной инициативы, заявленной в идее (если она была в явном виде сформулирована). Также Фонд Росконгресс предоставит участникам из этой группы право бесплатного участия в следующем Петербургском международном экономическом форуме.

Идеи из ТОП-7 помимо уже упомянутых мер поддержки получат амбассадоров из числа членов Экспертного совета АСИ, авторам будет организовано взаимодействие с профильным федеральным органом исполнительной власти и медийное сопровождение через сайт и социальные сети АСИ.

Кроме того, для идей предусмотрены и отраслевые меры поддержки от партнеров. Идеи также могут быть представлены в рамках региональных сессий, которые в октябре проходят по всей стране на площадках Точек кипения.

Перечень мер поддержки будет расширяться. Полный перечень будет выработан организаторами форума совместно с банками, финансовыми компаниями, госкорпорациями, институтами развития, ведущими игроками различных отраслей промышленности, туристического сектора, IT-компаниями, лидерами телеком-рынка и другими партнерами. В настоящее время к работе с авторами приглашены Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Ростелеком, Мегафон, Фонд Сколково, Росатом, Ростех, Роскосмос, РЖД, РВК, деловые объединения и др.