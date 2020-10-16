Роспотребнадзор выяснил, каких продуктов и витаминов не хватает россиянам и что мы едим сверх нормы

Как выяснилось, россияне недобирают белка, самого важного строительного материала для мышц и других тканей нашего организма Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 октября - Международный день здорового питания. К этой дате Роспотребнадзор приурочил объявление результатов исследований о том, как питаются жители нашей страны. Приводим самые интересные данные.

ЧЕГО НЕДОЕДАЕМ

Казалось бы: времена дефицита давно прошли, прилавки ломятся от разнообразия продуктов. И, хотя некоторые эксперты уверяют, что даже при самом скромном бюджете можно составить здоровый рацион, исследования показывают не слишком радостную картину. Как выяснилось, россияне недобирают белка, самого важного строительного материала для мышц и других тканей нашего организма. По данным Роспотребнадзора дефицит белка составляет в среднем 11,5%.

Если говорить о конкретных продуктах, то меньше нормы в нашем питании:

- растительного масла – в 1,2 раза ниже нормы;

- молока и молочных продуктов – в 1,3 раза;

- яиц — в 1,2 раза;

- фруктов, ягод, овощей и бахчевых – в 1,3 раза.

ЧЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕМ

Несложно догадаться, что стрессы и переживания многие заедают сладостями. Перебор сахара и кондитерских изделий в питании россиян — в 1,4 раза выше рекомендуемых норм, сообщает Роспотребнадзор. Еще вовсю налегаем на мясопродукты: колбасу, сосиски, сардельки – их выходит в среднем в 1,2 раза больше нормы.

В целом за счет сладостей и жирных мясопродуктов большинство жителей страны перебирают в калорийности своего рациона примерно 8 — 10% по сравнению с рекомендациями.

А еще мы не можем удержаться от солененького. При норме 5 г в день у женщин этот уровень превышен почти в 2 раза, у мужчин еще больше, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью, опубликованном на портале здоровое-питание.рф.

КСТАТИ

Что с витаминами?

Многие сейчас озабочены поглощением витамина С буквально в лошадиных дозах — в надежде укрепить иммунитет перед нависшей угрозой заражения коронавирусом. Между тем, как показало исследование Роспотребнадзора, у взрослых в нашей стране почти перестал встречаться дефицит витамина С. Также редко встречается недостаток витаминов А и Е.

К слову, заметная роль дополнительного приема витамина С в снижении заболеваемости COVID-19 научно не доказана. А вот о пользе витамина D для улучшения состояния во время пандемии ковида появляется все больше данных. Причем, в первую очередь речь идет о том, что у многих людей, особенно в старшем возрасте, наблюдается дефицит этого витамина. И как раз восполнение нехватки усиливает способность организма противостоять инфекциям.

Роспотребнадзор подтверждает: у значительного количества россиян обнаруживается дефицит витамина D, а также витамина В2. Напомним: если дефицит витамина D подтвержден анализом, то врач-эндокринолог назначает препарат в лечебной дозировке в зависимости от степени дефицита. Если у человека нет возможности сдать анализ, то врачи рекомендуют принимать не лечебную, а профилактическую дозу. Для взрослых это не более 50 мкг либо не более 2 000 международных единиц в сутки (дозировка на упаковке указывается либо в мкг, либо в МЕ).

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Важные нормы, которые мы можем контролировать

- Соль: не более 5 г в сутки, включая соль во всех блюдах, в том числе полуфабрикатах, покупных соусах и т.д.

- Сахар: не более 26 г в сутки. Это 6 чайных ложек, включая сахар во всех продуктах и блюдах. Всемирная организация здравоохранения рекомендует стремиться еще сокращать это количество, в идеале — вполовину.

- Овощи: не менее 400 г в день. Желательно, чтобы овощи были на тарелке при каждом приеме пищи. Чем меньше они обработаны - проварены, запечены, зажарены - тем лучше. Картошка не входит в эти полезные 400 г.

ПРОБЛЕМА ВЕКА

Названы 10 регионов России, где больше всего людей с лишним весом

В числе лидирующих по ожирению и лишнему весу регионов по последним данным Роспотребнадзора такие: Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область, Еврейская автономная область.

В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6 % мужчин и 35,6 % женщин, ожирение – у 19 % и 27,6 % мужчин и женщин соответственно. Отдельные данные по детям: среди мальчиков школьного возраста лишний вес у 20%, ожирение у каждого десятого (10,7%). Среди девочек - 14% и 5,6% соответственно.