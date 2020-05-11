Эндокринолог рассказал, какая доза витамина D нужна во время эпидемии коронавируса и самоизоляции

Исследователи всего мира продолжают изучать, может ли дополнительный прием витамина D повысить устойчивость нашего организма к коронавирусу SARS-CoV-2 и снизить риск тяжелых форм болезни. В то же время точно известно, что пониженный уровень этого витамина может привести к нарушению разных процессов и в том числе ослабить иммунную систему. В результате может снизиться наша защита как перед новой инфекцией, так и перед другими заболеваниями. В условиях изоляции и ограниченных возможностей попасть к врачу такие проблемы встают особенно остро.

Но как получить сейчас «правильную» дозу витамина D? Ведь с одной стороны, затруднительно сдать анализ и попасть к доктору по такому «несрочному» вопросу. С другой стороны, из-за постоянного сидения дома уровень этого витамина в крови, очевидно, падает все больше. «Комсомолка» обратилась за советами к авторитетному врачу-эндокринологу, доценту кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидату медицинских наук Юрию Потешкину.

ДЕФИЦИТ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?

- В среднем по миру дефицит витамина выявляется у 60 - 67% населения, - рассказывает эксперт. - Безусловно, во время самоизоляции и недостатка солнечного света (в том числе из-за погодных условий в нашей стране) дефицит растет.

У эндокринологов есть классификация: каким должен быть уровень витамина D в крови и какие бывают степени его нехватки.

- Оптимальный уровень витамина D в крови 30 — 50 нг/мл.

- Меньше 30 нг/мл — недостаточность. Требуется назначение лечебной дозы витамина.

- Меньше 20 нг/мл — дефицит. Могут развиваться сопутствующие болезни. В этом случае рекомендуются дополнительные обследования.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ДОЗУ

- Лечебную дозу мы назначаем по результатам анализа крови, - поясняет Юрий Потешкин. - В зависимости от состояния здоровья пациента при отсутствии противопоказаний это может быть до 7 000 международных единиц (МЕ) витамина D в сутки в течение 2 — 3 месяцев.

- Однако без анализов я бы не стал рекомендовать такую дозу, - продолжает врач. - Сейчас всем можно посоветовать принимать препараты с витамином D в поддерживающей дозе. Она определяется так:

- детям в возрасте от 1 года до 10 лет — не более 1 000 международных единиц в сутки (1 000 МЕ = 25 мкг);

- младенцы до 12 месяцев — не более 500 МЕ (12 мкг);

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- взрослые — не более 2 000 МЕ (50 мкг).

! Людям с заболеваниями почек прием витамина D в виде препаратов противопоказан, предупреждает доктор Потешкин.

ВАЖНО

Лучше ежедневно или еженедельно, чем раз в месяц

- Традиционно считалось, что витамин D в виде водного раствора (в каплях) можно принимать в разных вариантах: либо по несколько капель каждый день, либо то же количество капель в сумме раз в неделю, либо даже целый флакон препарата раз в месяц, - рассказывает Юрий Потешкин. - Однако крупное исследование, метаанализ данных более 10 тысяч человек, показало интересный результат (гиперссылка https://www.bmj.com/content/356/bmj.i6583). Выяснилось, что у тех, кто принимал витамин D каждый день или еженедельно, был лучший эффект, чем у тех, кто делал это реже. Эффект заключался в снижении риска ОРЗ, острых респираторных заболеваний, которые мы часто называем простудами.

ВОПРОС В ТЕМУ

А если загорать на балконе или есть побольше рыбы?

В Интернете можно встретить совет: загорайте каждый день по 10 минут, и так вы обеспечите себе полную норму витамина D.

- Это типичная профилактика дефицита витамина D, - подтверждает эндокринолог Юрий Потешкин. - Фактически то же самое, что принимать препарат в профилактической дозе. Однако надо помнить: чтобы сработал такой метод, на улице обязательно должно быть яркое солнце. Увы, при нашем климате рассчитывать на это каждый день не приходится.

Что касается продуктов, из которых можно получить витамин D, то наиболее богаты им печень трески и жирные сорта диких морских рыб (скумбрия, сельдь, дикий лосось). В меньшем количестве он содержится в желтке яйца, сыре, грибах, говяжьей печени.

! Тем, кто решит восполнять витамин D, налегая на эти продукты, нужно иметь в виду: при сидячем образе жизни такое питание заметно повышает риск набрать лишний вес. К тому же повышается нагрузка на поджелудочную железу, предупреждает врач.

КСТАТИ

Витамин D есть не только в виде лекарственных препаратов, но и в виде БАДов, биодобавок в капсулах. Можно ли определить, что предпочтительнее?

К пищевым добавкам у врачей доверие меньше, поскольку их состав и эффективность не контролируют так строго, как у лекарств. Есть вероятность, что витамина D окажется меньше или больше, чем заявлено на упаковке, отмечают эксперты. И советуют ориентироваться на репутацию производителя.

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