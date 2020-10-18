Просто богиня: Ирина Шейк снялась в самом модном купальнике будущего лета

Ирина Шейк в рекламной кампании бренда Zimmermann. Фото: EAST NEWS

Ирина Шейк стала лицом бренда Zimmermann: модель снялась в рекламной кампании новой коллекции пляжной одежды. И хотя за окном дождливая осень, да и коронавирус существенно сузил географию отдыха, хочется верить, что лето все-таки наступит. А значит, можно уже сейчас присматриваться к самым модным вещам пляжного сезона-2021.

Одну из таких новинок Ирина продемонстрировала во время фотосессии. 34-летняя модель позирует в солнечно-желтом бикини, идеально подчеркивающем золотистый оттенок кожи. Бюстгальтер без бретелек обеспечивает ровный загар, а модные трусики позволяют похвастаться идеальными бедрами.

Съемки новой коллекции проходили на Сицилии. На фоне живописных итальянских пейзажей Ирина примерила несколько купальников и пляжных платьев. Глядя на нее, хочется немедленно паковать чемоданы и отправиться в теплые края. Или хотя бы помечтать о будущем отпуске.

Съемки новой коллекции проходили на Сицилии. Фото: EAST NEWS

Ирине приходится много работать – ведь она одна воспитывает дочь. Манекенщица живет в центре Нью-Йорка вместе с мамой и с трехлетней дочкой Леей, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. Со звездой фильма "Мальчишник в Вегасе" Шейк рассталась в прошлом году. Модель собрала чемоданы и съехала из лос-анджелесского особняка Купера. Поговаривают, что Брэдли был против переезда Ирины с дочкой из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Но потом смирился и отпустил подругу.

После расставания с Купером у Ирины так и не появился бойфренд. Правда, в последнее время Шейк все чаще видят с одним и тем же мужчиной - нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Говорят, манекенщица и 33-летний владелец модной галереи — не просто приятели: уж слишком часто они проводят время вдвоем. Впрочем, окружение модели уверяет, что Ирина и Вито просто дружат по-соседски.

- Вито любит флиртовать, а Ирина в его вкусе. Ей нравится внимание. Когда Лея находится у своего отца Брэдли Купера, у Ирины появляется свободное время, и ей нравится компания Вито. Они проводят вместе весь день и даже вечера, - рассказал американским таблоидам знакомый модели.

За Шнабелем давно закрепилась репутация одного из главных голливудских ловеласов. Вито прославился тем, что утешил многих знаменитых красоток после их громких разводов. Арт-дилер встречался с моделью Эль Макферсон, когда она рассталась с мужем-миллионером, и с актрисой Деми Мур, когда та вела бракоразводный процесс с Эштоном Катчером. Затем он три года встречался с супермоделью Хайди Клум — прекрасная немка тогда как раз развелась с певцом Силом.