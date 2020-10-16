Можно ли перевести в онлайн высшее образование в высокотехнологичных отраслях?

В России предложили перевести в дистанционный онлайн-формат процесс получения классического высшего образования по специальностям для сфер энергетики, промышленного производства, транспорта, нано- и биотехнологий, производства композитных материалов. Проект позволит сократить разрыв между реальными запросами бизнеса на кадры для высокотехнологичных и наукоемких отраслей, общества и государства и теми фундаментальными образовательными программами, которые сегодня предлагают вузы. Идея размещена на крауд-платформе idea.asi.ru в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», который АСИ и Фонд Росконгресс проведут в Сочи в ноябре.

В рамках проекта предлагается развивать программы полноценного высшего образования на основе онлайн-платформ, которые обеспечат сетевое взаимодействие между вузами, федеральными органами исполнительной власти, исследовательскими центрами и реальными компаниями, которые выступают на рынке в качестве работодателей для молодых специалистов. Также в онлайн-формате предлагается обучать студентов магистерских программ переподготовки, которые могут стать полноценной альтернативой второму высшему образованию.

По мнению авторов идеи, высшее онлайн-образование сегодня представлено в основном форматом массовых открытых онлайн-курсов от российских вузов, по окончании которых слушателю выдается сертификат о прохождении учебной дисциплины, а не диплом государственного образца. В связи с этим такое обучение может рассматриваться как дополнение к классическому высшему образованию или альтернатива курсам повышения квалификации, но не является полноценной заменой классического образования.

«В настоящий момент рынок насыщен образовательными онлайн-программами от коммерческих компаний и вузов, но специальности из разряда „профессий будущего“ для реального сектора — энергетика, промышленное производство, транспорт, нанотехнологии и производство композитных материалов, биотехнологии — не охвачены программами онлайн-обучения. Проект позволит устранить дефицит специалистов в высокотехнологичных отраслях внутри страны и организовать экспорт лучших образовательных продуктов в сегменте востребованных профессий цифровой экономики и профессий будущего», — отметил Член правления Фонда Росконгресс Юрий Черчес.

Процесс обучения предлагается выстроить на базе существующих вузов, в которых присутствуют требуемые компетенции, факультеты, специальности и научная база по обучению высоко востребованным и новым профессиям. Предполагается, что вузы будут сотрудничать с частными компаниями, создающими технологические ресурсы для обучения. Учебное заведение продолжит отвечать за формирование программ обучения в соответствии с образовательными стандартами, составление учебного плана, ведение обучения, оценку работы студентов, проведение экзаменов, выдачу дипломов. Компания-оператор онлайн-программ займется созданием и поддержкой образовательной платформы, упаковкой учебной программы, дизайном цифрового учебного пространства, привлечением партнеров, экспертов, лекторов, менторов, а также сможет оказывать содействие в прохождении стажировок и трудоустройстве выпускников.

По прогнозам авторов проекта, деятельность по созданию и популяризации таких программ соответствует целям «Концепции развития непрерывного образования взрослых» в России до 2025 года. В рамках реализации идеи будет проведен анализ потребностей компаний, занятых в высокотехнологичных и наукоемких отраслях и внедрены практики, направленные на опережающую профессиональную подготовку кадров действительно востребованных на рынке кадров.

К проекту планируется привлечь ведущие вузы России, среди них Московский политехнический университет, НИУ «Московский институт электронной техники», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный университет (МГУ), НИУ Высшая школа экономики, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (МГМУ), РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э.Баумана.

Также авторы рассчитывают на поддержку Министерства экономического развития, Министерства науки и высшего образования, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Аналитический центр при Правительстве РФ и Рособрнадзор. В числе крупных компаний-потенциальных работодателей авторы рассматривают ГК «Ростех», ГК «Росатом», АО «Роснанно», ПАО «Сбербанк», Фонд «Иннопроактика», ООО «Яндекс», ООО «Мэйл.ру», Сisco, Роскосмос, ПАО «Россети».