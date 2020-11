Абдоминальный жир: почему он самый опасный?

Фото: Shutterstock

Если человек носит на себе 5–10 кг лишнего веса, а иногда и гораздо больше, страдают позвоночник и суставы ног, повышается нагрузка на сердце, дыхательную систему и суставы [1].

Но не менее важно, где преимущественно накапливается лишний вес. Если больше всего страдает талия – это тревожный знак.

Проблема лишнего веса

Специалисты отдельно выделяют понятия «лишний вес» и «ожирение». Причем в ожирении выделено четыре степени в зависимости от количества лишних килограммов, которые носит на себе человек. Достаточно объективно оценить массу тела и отнести человека к той или иной категории помогает ИМТ (расшифровывается как индекс массы тела). Он определяется достаточно просто:

ИМТ = масса тела (в килограммах) / рост2 (в метрах).

На основании этого индекса вес человека можно определить как недостаточный (если индекс менее 18,5), нормальный – от 18,6 до 24,9. Все, что выше 25, но ниже 30, относят к избыточному весу. Иногда врачи определяют это состояние как «предожирение» (по аналогии с диабетом и преддиабетом) [2].

Индекс выше 30 – это уже ожирение.

Его стадии по степени тяжести определяются с шагом в 5 единиц [2]:

• от 30 до 34,9 – 1-я степень ожирения;

• от 35 до 39,9 – 2-я степень;

• от 40 до 44,5 – 3-я степень (тяжелая);

• более 45 – 4-я степень, крайне тяжелое, жизнеугрожающее ожирение.

В редких случаях ИМТ не совсем верно отражает количество жировой ткани. Это характерно для профессиональных спортсменов, у которых выражена мышечная масса. ИМТ у них может быть высоким, но при этом количество жира – крайне мало. Для всех остальных категорий людей это достаточно точный инструмент оценки веса.

К какой талии нужно стремиться

Однако распределение жира по телу может быть различным:

• по типу «груши» с преобладанием жировых отложений в области бедер и ягодиц;

• по типу «яблока» с отложением жира преимущественно в области живота, боков.

Эта разница существенно влияет на состояние метаболизма и важна как для врача, так и для самих пациентов. Для объективной оценки и составления плана похудения, прогнозов в отношении здоровья, важно оценивать наряду с ИМТ еще и окружность талии. Этот показатель достаточно точно отражает количество самого опасного, абдоминального (брюшного) жира. У мужчин и женщин эти показатели несколько отличаются.

Для женщин нормой считается окружность талии менее 80 см. При показателях от 83 до 88 см врачи определяют абдоминальное ожирение, при окружности выше 89 см этот жир уже несет реальную угрозу здоровью.

Для мужчин – объем талии должен быть менее 94 см. Показатели от 95 до 101 см уже считают ожирением, а более 102 см – реальной угрозой для общего здоровья [3].

Чем опасен лишний вес, если он на животе?

Жировые отложения портят фигуру и чисто механически сдавливают внутренние органы. Но, кроме этого, жир на животе обладает метаболической активностью. Чем больше этого жира, тем выше шансы на развитие так называемого метаболического синдрома, при котором жировые клетки влияют на чувствительность к инсулину. Когда прежние объемы инсулина перестают справляться с поступающим с пищей сахаром, развивается преддиабет. Если эту ситуацию не распознать и не корректировать, может развиться сахарный диабет 2-го типа.

Лишний вес связан и с повышением уровня холестерина. Высокий уровень «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности) негативно отражается на состоянии сосудов. Стенки артерий, в том числе сердца, покрываются жировым налетом, уплотняются, теряют эластичность. В них образуются жировые (атеросклеротические) бляшки, из-за которых просвет сосудов сужается. Как результат, страдает кровоснабжение жизненно важных органов – мозга, сердца, печени, почек, они страдают от гипоксии. И тогда существенно повышается риск возникновения различных заболеваний, вплоть до инфарктов и инсультов.

Если одновременно повышен уровень сахара и холестерина, риск проблем со здоровьем повышается в несколько раз.

Как повлиять на обмен веществ?

Для того чтобы улучшить метаболизм, необходимо серьезно пересмотреть свое отношение к здоровью и образу жизни в целом. Важно постараться максимально следовать принципам здорового образа жизни, отказавшись от вредных привычек. К ним относятся не только курение и прием алкоголя, но и употребление избытка кофеина, перекусы на бегу и всухомятку, еда перед телевизором и ночные набеги на холодильник.

Борьба с лишним весом – это не только диета, в которой уменьшается количество калорий, сахара и насыщенного жира, увеличивается объем клетчатки и жидкости. Важно вести как можно более активный образ жизни, больше двигаться, особенно если работа связана с длительным просиживанием в офисе, за рулем.

Важна борьба со стрессами, так как избыток стрессового гормона кортизола также негативно влияет на аппетит и обмен веществ. Да к тому же многие часто «заедают» стрессы калорийными и малополезными блюдами. И обязательно надо регулярно проходить обследование и определять свой ИМТ, давление, уровень сахара и холестерина.

Чем помочь уставшему организму?

В дополнение ко всем мероприятиям по оздоровлению, коррекции диеты и повышению уровня физической активности стоит проводить мероприятия по снижению уровня сахара в крови и «плохого» холестерина. В этом Вам может оказывать помощь препарат Дибикор®.

Дибикор® способствует улучшению обменных процессов в печени, сердце, других органах и тканях, положительно влияет на жировой и углеводный обмен. Дибикор® помогает приводить к норме уровень холестерина и сахара в крови.

Комплексный подход к коррекции веса, включающий как изменения в образе жизни, так и прием препаратов, дает наиболее стойкие результаты. Лучше постепенно снижать вес, улучшая обмен веществ и сохраняя здоровье.

