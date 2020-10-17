Протесты в Белоруссии, последние новости на 17 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Светлана Тихановская.
Фото: REUTERS
ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
Следственный комитет Республики объявил Светлану Тихановскую в розыск. Заочно экс-кандидат в президенты обвиняется в призывах к свержению конституционного строя. На Родине ей грозит от 2,х до 5-ти лет.
Первый транш кредита от РФ Белоруссии перечислен. Республика получила 1,5 миллиарда долларов.
Глава КГБ рассказал журналистам, что у ведомства есть много подтверждений тому, что в Белоруссии готовятся провокации. Их цель, по заявлению Ивана Тертеля — спровоцировать силовиков.
ОППОЗИЦИЯ
В Вильнюсе состоялась встреча Светланы Тихановской и главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампани.
Мария Колесникова через своего адвоката передала, что для переговоров ждет Лукашенко в СИЗО. «Переговорщики должны находится в равных условиях», - считает заключенная.
ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН
Одним из вопросов, поставленных сегодня на обсуждение на самите ЕС было принятие второго пакета санкций против отдельных белорусских чиновников.
Ряд стран ЕС — Франция, Германия, Польша — призывают устроить в Белоруссии перевыборы.
Объявление Тихановской в розыск не может считаться политическим преследованием, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Утром, 16 октября, в самый час пик группа людей с бело-красно-белыми флагами перекрыли минский МКАД. На плакате у одного из них было написано «Баста».
Вечером группа девушек с красно-белыми зонтиками прошлась по городу от Каменной горки до Пушкинской площади.
Еще позже вечером — около 21:00 — у здания цирка собралась группа людей в балаклавах. Это оказался хор, который исполнил несколько песен.
Медработники опубликовали видеообращение в сотрудникам МВД и напомнили тем о недопустимости применения оружия к мирным демонстрантам.
Жительница Витебска, получившая административное взыскание за то, что вывесила флаг на своем собственном балконе (судом такое действие были квалифицировано как пикет), написала в администрацию города заявку. Она попросила разрешения устроить пикет у себя на лоджии, но получила ответ, что это пространство не является публичным местом и никаких согласований не требуется.
Гродно. За участие в несанкционированном митинге вчера была задержана директор детского хосписа Ольга Величко. Хотя сама женщина утверждает, что это был благотворительный вечер. Тем не менее, суд признал ее виновной и выписал штраф.
Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун оставлен в СИЗО еще на 15 суток. Там он уже отбыл 25, но судья добавил еще.
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