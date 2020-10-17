"Не встаю с кровати уже шесть дней": Кристине Асмус стало хуже

Актриса не скрывает, что тяжело переносит заразу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кристина Асмус 14 октября сообщила поклонникам о том, что ей диагностировали коронавирус. Бывшая жена Гарика Харламова каждый день откровенно рассказывает о своем состоянии. Актриса не скрывает, что тяжело переносит заразу, а недавно ей стало хуже.

"Я не встаю с кровати уже шесть дней. Температура не снижается, симптомов прибавляется только", - написала Кристина Асмус в блоге.

По словам знаменитости, у нее болит голова, ее мучает кашель. У звезды, как и у большинства больных коронавирусом, отсутствуют обоняние и вкус. Лечится Кристина дома. Периодически она сообщает о том, что вызывает "скорую".

Несмотря на болезнь, бывшая жена Гарика Харламова старается не унывать и призывает поклонников использовать антисептики, соблюдать дистанцию, носить перчатки и маски. Единственное, что ее огорчает, - так это реакция злопыхателей. Вместо слов поддержки, в которых так сейчас нуждается блондинка, она столкнулась с травлей.

"Большой процент сумасшедших людей, которые пишут о моем проплаченном посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте, вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр акроют. Сидите минимум две недели взаперти. Не видьте ребенка. А еще подведите тысячи людей. Зато заработаете». И я такая: «Да, конечно! Карта привязана к номеру!»", - поделилась актриса.