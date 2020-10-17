Что происходит в Нагорном Карабахе, новости на 17 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана подвергли интенсивному обстрелу из минометов и артиллерийских установок различного калибра улицы Степанакерта и Шуши Фото: REUTERS

АЗЕРБАЙДЖАН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил перед своим народом и сделал много разных заявлений. Суть их можно уложить в два его твита.

Первый: "Сегодня мы пишем эту славную историю, демонстрируя солидарность, взаимную поддержку, единство. Мы счастливое поколение, что переживаем эти радостные дни". И еще через 55 минут: "Ни одна сила не устоит перед волей азербайджанского народа. Мы показали свою мощь на поле боя, как врагу, так и всему миру. Источник нашей силы – это воля азербайджанского народа".

В своей довольно большой речи Алиев возложил ответственность в уничтожении 2 тысяч домов мирных граждан в Нагорном Карабахе на Армению. Кроме того, по заявлениям Минобороны Азербайджана, армяне подвергли обстрелу из оперативно-тактических ракетных комплексов азербайджанские города Гянджа и Мингячевир, где погибли 13 человек, 52 пострадали.

АРМЕНИЯ

Армянская сторона отрицает свою причастность к ударам баллистическими ракетами "Скад" по мирным районам Гянджи и Мингячевирской ГЭС. "Со стороны Армении никакого огня в сторону Азербайджана не открывалось", - заявили в Ереване.

В это время на сайте армии обороны Нагорного Карабаха появился список "легитимных военных целей". В нем оказались: Военная база Минобороны РФС, вертолетная авиация, Мотобригада ГШ ВСУ МТВ, Бригада особого значения, Военно-управленческий центр обороны, Радио-битва ВС ГШ, топливная база центрального подразделения МО, Завод по производству авиационному ремонтно-ремонтному заводу и заводу по ремонту огнестрельного оружия.

"Вооруженные силы Азербайджана подвергли интенсивному обстрелу из минометов и артиллерийских установок различного калибра улицы Степанакерта и Шуши, - заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

ВОКРУГ КАРАБАХА

Президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским вдруг заявил, что Турция сохраняет поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым. Ряд экспертов отметила, что "вот именно сейчас турецкого политика вдруг стала волновать судьба крымских татар".

- Москва может поставить ряд вопросов, в которых Турция не заинтересована. Политика Анкары становится токсичной, в том числе в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, - заявила в ответ сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Депутаты Народного Совета Карабаха Наира Зограбян и Ани Самсонян обратились с письмом к постоянному координатору ООН в Армении Шомби Шарпу с просьбой призвать мир к предотвращению гуманитарной катастрофы в регионе.