Русский «Китобой» признан лучшим тигром в Китае

Главная награда была присуждена едва ли не самому успешному российскому фильму сезона - «Китобою» Филиппа Юрьева

Основателем фестиваля в одном из самых древних китайских городов является выдающийся режиссер Цзя Джанке, лидер «нового китайского кино», широко признанный в мире автор эпических кинолент «Натюрморт», «Чисто белый пепел» и многих других. Кинофестиваль под великолепным экспортным названием «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» - его статусное совместное предприятие с Марко Мюллером, одним из самых известных фестивальных кураторов, экс-директором фестивалей в Роттердаме, Локарно, Венеции и Риме.

Фестиваль традиционно интересуется русским кино, и вот результат - в конкурсе «Крадущийся тигр», где соревнуются первые и вторые фильмы молодых режиссеров со всего мира, главная награда, приз Роберто Росселлини, была присуждена едва ли не самому успешному российскому фильму сезона - «Китобою» Филиппа Юрьева (успейте посмотреть, пока он в прокате). По сюжету чукотский мальчик-китобой, одержимый пубертатным либидо, решает бежать в Америку к заморской шалаве Hollysweet999 (Кристина Асмус), занимающуюся вебкам-проституцией. Путь к любви лежит через близлежащую Аляску, до которой нужно добраться по непроходимой ледяной пустыне, похоронившей многих путешественников.

Скрывающий поэтическую хипстерскую душу за наносной маской натурализма и свободно конвертируемой экзотики, дебют Филиппа Юрьева обладает не часто встречающимся потенциалом фильма, который нравится абсолютно всем. Недавно его признали лучшим в программе «Дни авторов» Венецианского фестиваля, и вот новая победа. Вместе с 20 тысячами долларов, половина которых уйдет китайскому прокатчику фильма, а о прокате в этой стране мечтают многие.

Второй приз, за лучшую режиссуру, справедливо отошел к еще одному блестящему фильму из указанной венецианской программы - сербской драме “Оазис” (Oasis) Ивана Илкича, заставляющей вспомнить шедевр Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Действие в нем тоже происходит в интернате для душевнобольных, только в главных ролях здесь не актеры, а реальные его постояльцы, деликатно подготовленные к исполнению их трудных ролей режиссером. В центре - любовный треугольник вновь прибывшей в институцию девушки Марии, уравновешенного работника кухни Роберта и уже влюбленной в него буйной Драганы. Заканчивается все трагически.

Второй приз, за лучшую режиссуру, справедливо отошел к еще одному блестящему фильму из указанной венецианской программы - сербской драме “Оазис”

Лучшим фильмом в конкурсе на приз знаменитого китайского режиссера Фей Му, в котором участвуют работы молодых китайских авторов, была названа «Мама» - дебют Ли Донгмей, имевший мировую премьеру все в той же программе Венецианского фестиваля. Это медитативное полотно, в котором режиссер оживляет собственные болезненные воспоминания о жизни в отдаленной деревушке в далекие 1990-е. Фильм фиксирует неделю обычного, ничем не примечательного существования ее семьи, завершающуюся смертью матери режиссера в процессе деторождения. Лучшим режиссером признан Ванг Джин за фильм «Лучшее еще впереди» - спродюсированное Цзя Джанке довольно трафаретное повествование о личностном и профессиональном росте провинциального газетного журналиста.