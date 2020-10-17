Главный тренер "Локомотива" высказался о Зе Луише после победы над "Уфой"

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Локомотив" заработал три очка в матче 11 тура против ФК "Уфа". Столичная команда, которая не слишком хорошо стартовала в сезоне, добилась победы 1:0 благодаря успешной замене - оживил игру вернувшийся в Россию из "Порту" форвард Зе Луиш. Главный тренер команды Марко Николич высказался по поводу игры нового нападающего своей команды:

- Сложно сказать, на сколько процентов готов Зе Луиш, но видно, что не на сто. Ему нужно время, чтобы набрать форму, но времени у нас нет. Он будет играть, выходить на замену или, если потребуется, в старте. Сегодня он вышел на поле как надо. Хорошо провел свои 30-35 минут, сделал голевую передачу, показал свои качества. Что касается состава на «Зальцбург», я его знаю, но не хочу говорить.

Оценивая итоги матча против "Уфы", Николич отметил тяжелый характер поединка. Столичная команда добилась нелегкой победы над крепким соперником из Башкирии:

- Матч был тяжелым. Всем известно, что против «Уфы» нелегко играть. Результаты всегда 1:0, 0:0, 1:1. Мы набрали очень важные три очка, одержали четвертую победу подряд и двигаемся дальше. Важно, что в пяти последних матчах из шести мы не пропускали. Постараемся, чтобы так было и дальше. У нас было не так много футболистов, сборники собрались только вчера, есть травмированные. Перед стартом Лиги чемпионов важно набрать три очка.

У "Локомотива" в матче против "Уфы" не играли очень много футболистов основы по разным причинам. Но победы все равно москвичи добились. К матчу против "Зальцбурга" Николич ждет пополнения в составе из лазарета:

- Пока непонятно. Надеюсь, поправится один или два игрока.

Следующий поединок у "Локомотива" - встреча против "Ред Булла" в Зальцбурге в Лиге Чемпионов. А потом график - матч раз в 3 дня. 21 октября - "Ротор", а 24 числа - "Бавария", оба поединка у железнодорожников пройдут на их поле.